Dit moet je dagelijks opzij leggen om op je 65ste miljonair te zijn

Financiële onafhankelijkheid en een goed pensioen, willen we dat niet allemaal? Hoe lekker zou het zijn om op je 65ste te kunnen stoppen met werken, met een miljoen euro aan spaarcenten op de bank? Laat ons raden: héél lekker. Business Insider rekende uit hoeveel je per dag opzij moet leggen om die buffer met zes nullen te bereiken. Hoe haalbaar is het om op je 65ste miljonair te zijn?

En alvast een dikke spoiler: heel haalbaar is het niet. Vanwege de ontbrekende spaarrente op dit moment (niets, noppes, nada) red je het niet met alleen een bedrag opzij te zetten. Nee, je zult ook rendement op dat bedrag moeten hebben om uiteindelijk die magische grens van een miljoen te bereiken. Gelukkig maakten we ook lijstje met boeken over beleggen, vol met hapklare uitleg en tips.

Maar terug naar het sparen om op je 65ste miljonair te zijn. Hoeveel moet je per dag inleggen en hoeveel rendement heb je nodig? In onderstaand schema zie je verschillende opties met een rendement van 2, 3, 5 en 7 procent. Bijvoorbeeld, een dertigjarige zal vanaf nu maximaal 54 euro per dag opzij moeten zetten om met een rendement van 2 procent op haar 65ste een miljoen euro te hebben.

Business Insider maakte ook een tabel om te laten zien om welke maandelijkse bedragen het gaat.

Je ziet dus dat een dertigjarige per maand 1.643 euro opzij moet zetten, uitgaande van een rendement van 2 procent. Ehm, dat is best heel erg veel. Als je dus echt rijk wil worden, kun je beter gaan investeren of beleggen. En daarvoor geldt de volgende truc: investeer of beleg alleen maar geld dat je kunt missen, en dus de komende vijf jaar niet nodig zult hebben.

