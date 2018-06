7 kleine aanpassingen die je op kantoor kunt doen voor een beter milieu

Onlangs kwam de Europese Unie met een revolutionair besluit tegen plastic: wegwerpplastic als rietjes en wattenstaafjes worden verboden. Ook werd afgelopen week stilgestaan bij World Ocean Day, voor meer bewustzijn van de vervuiling van oceanen. Langzaam, héél langzaam, wordt duidelijk dat verandering nodig is voor een betere wereld. Maar zoals een eeuwenoud gezegde luidt: een goed begin, begint bij jezelf.

En wellicht ben je thuis al druk bezig met milieuvriendelijke maatregelen, maar is je kantoor nog lang niet zo ver. Daarom hierbij zeven kleine aanpassingen die je op kantoor kunt doen voor een beter milieu.

Koffiebekers

Het is ook zo makkelijk: zin in koffie? Dan loop je naar het dichtstbijzijnde koffieapparaat, trek je je bekertje en kies je je favoriete cafeïneshot. Heb je daarna zin in nog meer koffie? Dan is de kans groot dat je kiest voor een nieuw bekertje. Veel van deze koffiebekers zijn niet biologisch en niet recyclebaar. Zou je ze in de wilde natuur gooien, dan kost het vijfhonderd jaar om één bekertje te af te breken. Vijfhonderd! Daarom kun je gerust een handje helpen door je eigen mok van huis mee te nemen. Behoort dat niet tot de mogelijkheden? Dan kun je, of je werkgever, kiezen voor eco-vriendelijke koffiebekers die 100 procent afbreekbaar zijn. Dat blijft afval, maar is het minste wat je kunt doen. Herbruikbare bekers zijn natuurlijk altijd beter.

Whiteboard markers

Ze zijn leuk om mee te schrijven en zorgen voor wat kleur tijdens een saaie meeting, maar wanneer whiteboard markers eenmal zijn uitgedroogd, gooi je ze weg en zijn ze nergens meer goed voor. Tot grote woede van Moeder Natuur. Wist je dat er ook hervulbare markers bestaan? Een klein begin om afval tegen te gaan.

Toilet papier

Volgens het Worldwide Fund for Nature worden er dagelijks 270.000 bomen verbruikt, waarvan 10 procent goed is voor toiletpapier. Hmm, heb je je al eens afgevraagd hoe je beter met deze ‘shit’ kunt omgaan? Ook voor toiletpapier geldt dat er inmiddels goede, eco-vriendelijke vervangers bestaan. Of toiletpapier van 100% gerecycled papier en toiletpapier zonder kartonnen rol in het midden. Opties genoeg dus!

Printpapier

Je zou je kunnen afvragen wie er vandaag de dag in hemelsnaam nog print…? Afijn, voor hen waarvoor printen nog noodzakelijk is: maak alleen gebruik van gerecycled papier en gebruik beide kanten van één vel.

Papiervernietiger

Verspilling is niet alleen iets wat voortvloeit uit papier, plastic en styrofoam. Volgens Clean Technica, een bedrijf gespecialiseerd in schone, milieuvriendelijke technologie, verspillen we 61 procent van de energie die we gebruiken. Op welke energieverbruiker op kantoor kun jij bezuinigen? Neem nou bijvoorbeeld een papierversnipperaar; ten eerste: waarom print je zo veel papier om vervolgens te versnipperen en ten tweede, kies voor een manuele versnipperaar en bespaar deze energie.

Rietjes

Helaas duurt het nog even voordat het besluit van de EU in werking treedt, maar zoals we al zeiden: een goed begin, begint bij jezelf. Wil jij je iced latte toch met een rietje blijven drinken? Koop dan een eco-vriendelijk herbruikbaar rietje, bijvoorbeeld van roestvrij staal, silicone of bamboe.

Vuilniszakken

Grote kantoren veroorzaken veel afval, en dus zullen er ook veel vuilniszakken doorheen gaan. Maar ook hier kun je je bijdrage voor een beter milieu mee leveren: kies voor afvalscheiding tussen papier, groente en fruit, glas, plastic en restafval en voor zakken van gerecycled plastic.

That’s one small step for a woman, one giant leap for mankind 😉

