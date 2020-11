Dit zijn de 7 simpele budgetregels die je rond je 30ste moet kennen

Rond en vanaf je dertigste is voor veel mensen het moment waarop Grote Levensbesluiten worden gemaakt. Knopen over banen, auto’s, huizen en kinderen worden doorgehakt en die gaan meestal gepaard met flinke kosten. Dan is het een geruststellend idee als je je financiën op een rijtje hebt.

Ook als je geen huwelijken, huizen en kinderen in het verschiet hebt, is dit niet het moment je kop in het zand te steken wanneer het over geld gaat. Deze 7 basisregels helpen meer grip te krijgen op je bankrekening. En in control zijn over je financiën is extra fijn in een tijd waarin niets nog zeker lijkt.

1. Maak een budget en gebruik dat om je koopgedrag controleren

Eerst maar de simpelste: stel een budget vast. Dat hoeft niks fancy’s te zijn: een spreadsheetje in Excel of een notitie in je telefoon volstaat al. Zet al je inkomsten, vaste lasten en uitgaven op een rij zodat je zicht krijgt op wat er maandelijks met je bankrekening gebeurt. Bepaal dan wat je over wil houden voor leuke dingen en wat je opzij zet. Daar van tevoren vast te stellen hoeveel je vrijhoudt voor leuke dingen voorkomt ook duur uitgevallen impulsaankopen.

2. Kijk liever naar percentages dan naar absolute getallen

Dat maakt het makkelijker om je budget te beheren. Is jouw inkomen bijvoorbeeld de afgelopen maanden met 20% geslonken? Voer die 20% dan ook door in je potje voor uit eten gaan of nieuwe kleren.

3. Begin vandaag nog met sparen

Voor sparen geldt: hoe eerder je ermee begint, hoe beter. Geld sparen is meer een gewoonte dan een hogere kunstvorm. Het kan best even duren voordat een aanzienlijk bedrag op je spaarrekening staat, maar je zult jezelf er later dankbaar voor zijn. Stel ook een doel voor dat spaargeld. Sparen voor een droomvakantie is over het algemeen iets waar mensen minder snel spijt van krijgen dan een designerjurk die je één keer draagt.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

4. Maak van verschillende schulden één schuld

Dat geldt niet voor je studieschuld, maar wel als je verschillende schulden bij partijen hebt lopen. Als je van verschillende schulden één grote schuld kunt maken, krijg je meer overzicht. Dat maakt budgetteren veel minder complex en kan je een hoop rente schelen.

5. Weet hoeveel je écht kwijt bent aan een grote uitgave en houd je daaraan

Tenzij het over een paar Gucci loafers gaat, gaat een grote uitgave vaak gepaard met nog meer kleinere uitgaven. Een nieuwe auto betekent bijvoorbeeld ook wegenbelasting, verzekeringen en misschien wel een parkeervergunning. Als je een huis koopt moet je de kosten koper ophoesten, maar heb je misschien ook een nieuwe vloer, raambekleding en meubels nodig. Neem al die extra kosten mee in het hele plaatje.

6. Filter de musthaves en de ‘nice-to-haves’

Dan hebben we het niet alleen over de boodschappen vs. een fonkelnieuw thuiswerkpak, maar vooral over de bewerkelijke uitgaven. Als je bijvoorbeeld een huwelijk plant, kun je all out gaan en de gekste dingen verzinnen. Zet daarom eerst samen op een rij welke uitgaven écht nodig zijn en waar niet op wordt beknibbeld. Dat is de basis. Alles wat dan overblijft, kun je uitgaven aan de nice-to-haves.

7. Weeg de voor- en nadelen af voor je een aankoop doet

Je financiën beheren lijkt soms iets wat moeilijk te verhapstukken is. Toch zijn er verschillende stappen die je kunt ondernemen om zelfverzekerd over je bankrekening te worden. Heb een plan en een budget, doe je research en weeg de voor- en nadelen tegen elkaar af. Als je dat allemaal helder hebt, ziet het er allemaal veel minder overweldigend uit. Als je weet wat je te besteden hebt, je research hebt gedaan en zeker weet dat de aankoop iets aan je leven toevoegt, heb je eigenlijk niets te verliezen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Mama Mia. | Beeld: iStock