7x last-minute Sintcadeaus die iedereen leuk vindt

Nog een paar dagen en het is alweer pakjesavond. Hartstikke leuk en gezellig natuurlijk, maar als je nog niet al je cadeaus hebt verzameld kan de Sinterklaasviering nét iets te snel komen. Help!

Als je te laat doorhad dat ’t heerlijke avondje al bijna aangebroken is, kan dat stressvolle situaties opleveren. Want wanneer heb je nog tijd om een cadeau te kopen? En wát koop je dan? Geen zorgen, hieronder vind je een aantal cadeaus die online te bestellen zijn en waar (bijna) iedereen blij van wordt.

1. Het Dilemma op Dinsdag-omdraaiboek

Altijd een clownspak aan OF elke nacht slapen in een viskraam? Je hebt een robotbutler OF je kunt bepalen wat voor weer het wordt? In dit interactieve boek stel je zelf de moeilijkste dilemma’s samen; door de bladzijdes die doormidden zijn gesneden zijn er maar liefst 800 combinaties mogelijk. €15,99 via bol.com.

2. Adidas sporttas

Na december komt – juist – januari en dat betekent voor veel mensen: goede voornemens. Voor velen staat een gezondere lifestyle met de nodige beweging hoog op het lijstje. Met een fijne sporttas wordt dat net wat gemakkelijker. €34,95 via zalando.nl.

3. Lensopzetstuk voor je smartphone

Foto’s maken met een smartphone: wie doet het tegenwoordig niet? De kwaliteit is vaak al goed, maar met een paar hulpmiddelen kun je net iets andere foto’s maken. Met een fish eye lens, bijvoorbeeld; dat levert een rond beeld op. Met zo’n lens experimenteren is niet alleen hartstikke leuk, maar levert ook leuke resultaten op! €9,29 via bol.com.

4. Chocoladefontijn

Man, vrouw, jong, oud: wie houdt er nu niet van chocolade? Precies. Enne, dan kunnen jullie ‘m gelijk even uittesten, toch? €22,95 via bol.com.

5. Sportarmband voor telefoon

Weer onder het mom van goede voornemens: een armband waar je je telefoon in kunt doen. Handig als je naar de sportschool gaat, maar ook als je gaat hardlopen. Zo heb je altijd je muziek (en telefoon) bij de hand. €7 via hema.nl.

6. Het beste vriendenboek

Vriendenboekjes, wie had er vroeger niet één? Het leuke is dat er nu ook varianten voor volwassenen bestaan, vol met gênante vragen. Hiermee kom je alles te weten over je vrienden. Wat is hun grootste blunder ooit? Hoe zien ze jou over 10 jaar? En wat hebben ze voor het laatst gegoogeld? €12,99 via bol.com.

7. Reisjournal

Geraldine Kemper reist voor haar werk de hele wereld over voor haar werk. Als er iemand is die veel over reizen weet, is zij het dus wel. De presentatrice heeft haar kennis gebundeld in een interactief boek. Reisjournal is dan ook een combinatie van een dagboek en een invulboek met tips, travelhacks en opdrachten. €14,99 via bol.com.

