7x leuke plekken in Amsterdam voor een business lunch

De zomer is nu echt over en het is weer tijd om ons te focussen op work, work, work. En dat brengt ook de nodige meetings, brainstormsessies en zakelijke lunches met zich mee. Een leuke hotspot én lekker lunchen? Neem je zakenrelatie eens mee naar een van deze Amsterdamse plekken.

Kitchen & Bar Van Rijn

Midden in het centrum van de hoofdstad bevindt zich Kitchen & Bar Van Rijn. Je bent hier aan het juiste adres voor een snelle en lekkere lunch, maar als je het uitgebreid wil, is dat ook zeker een mogelijkheid. vanrijnamsterdam.nl

PARK

In het gerenoveerde Hotel Arena in het Oosterpark vind je PARK. Je maakt indruk op je zakelijke afspraak met de groene setting van dit café-restaurant. Lunchen en brainstormen? Ook dan zit je hier goed; in Hotel Arena zijn verschillende studio’s. parkcafe-restaurant.nl

Brooks

Brooks ligt op een steenworp afstand van de Zuidas. Je zit hier goed voor een uitgebreide lunch met comfort food, dat naar een hoger niveau wordt getild door de mooie ingrediënten. brooksamsterdam.nl

Ferilli’s

Dol op Italiaans? Dan moet je bij Ferilli’s in The College Hotel zijn. Het restaurant oogt modern en chic en als het nazomerzonnetje zich nog laat zien, zit je op het terras goed. thecollegehotel.com/ferillis

Wyers Bar • Restaurant

Amerikaans comfort food met een Nederlandse twist vind je bij Wyers Bar • Restaurant aan de Nieuwezijds Voorburgwal. restaurantwyers.com

MOMO

Indruk maken met zowel de plek als wat er op je bord ligt? Neem je afspraak dan mee naar MOMO, om de hoek van de PC Hooftstraat. momo-amsterdam.com

Vondelpark3

Vondelpark3 is de woonkamer van het bekendste park van de stad. Het menu is traditioneel met een moderne twist. Wie houdt van knus, zit hier in de comfortabele Chesterfields goed. vondelpark3.nl

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld Café-restaurant PARK