Deze 8 Nederlandse films zijn het kijken hoe dan ook waard

Heb je met dit regenachtige weer alles behalve zin om naar buiten te gaan? Snappen wij, en daarom hebben we een aantal films voor je op een rijtje gezet waar je vanavond nog aan kunt beginnen.

Nu horen we je denken: Nederlandse films? Ja, Nederlandse films. Er wordt misschien weleens gezegd dat er in Amerika veel betere films worden gemaakt, maar er zijn écht genoeg films van eigen bodem die ook het kijken waard zijn – bijvoorbeeld alleen al omdat ze zo heerlijk wegkijken.

1. Verliefd op Ibiza

Als je niet kunt wachten tot de zinderende zomer, kun je met de film Verliefd op Ibiza alvast in de stemming komen. Geniet van de romantische escapades die zich afspelen op het verleidelijke eiland en je krijgt spontaan zin om een vliegticket te boeken.

2. Daglicht

De succesvolle advocate Iris ontdekt iets wat haar moeder al haar hele leven voor haar verborgen houdt, namelijk dat ze een oudere halfbroer heeft waarvan ze het bestaan niet af weet. Met een reden, want hij zit in een TBS-kliniek – omdat-ie een gruwelijke moord op zijn geweten heeft. Iris gaat op zoek naar de waarheid en dat verandert haar leven voorgoed.

3. Spoorloos

Je hebt ‘m vast ooit gelezen: Het Gouden Ei van Tim Krabbé. Deze film is gebaseerd op dit boek en heeft niet alleen een Gouden Kalf in de wacht gesleept, maar is ook internationaal opgepikt. Onder de namen The Vanishing en L’Homme qui voulait savoir, bijvoorbeeld.

4. Soof

Als er een Nederlandse film op ons favorietenlijstje staat, dan is het Soof wel. De hoofdrolspeelster – vertolkt door Lies Visschedijk – nadert de veertig en heeft alles wat haar hartje begeert, van drie prachtige kids tot een leuke vent en een goed lopend cateringbedrijf. Maar is dat hoe haar leven moet zijn?

5. Gooische Vrouwen

Wil je een avondje alleen maar lachen? Dan zijn Cheryl, Roelien, Claire en Anouk je beste vriendinnen. Pak je zakdoekjes er maar bij, want deze feel good film bezorgt je hoe dan ook tranen – maar gelukkig wél alleen maar van het gieren.

6. All Stars

Heb je altijd met plezier naar de serie All Stars gekeken? Dan mag je deze gouwe ouwe niet missen. Net als in de serie gaat het over een stel vrienden dat altijd op het voetbalveld te vinden is. Klinkt niet heel spannend, maar hilarisch is het wel.

7. Costa!

Een klassieker: Costa! Met onder meer Georgina Verbaan en Daan Schuurmans in de hoofdrol krijg je van deze film spontaan zin in de zomer. En hoe vaak we ‘m ook al gezien hebben, hij blijft leuk.

8. Alles is familie

Binnen de familie De Roover is van alles gaande, wat zorgt voor de nodige onrust binnen het gezin die op de een of andere manier tóch luchtig wordt neergezet. Enne, een van de hoofdrollen wordt vertolkt door Benja Bruijning. Need we say more?

Productie Anouk de Boer | Beeld iStock