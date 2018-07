8 signalen waaraan je iemand met zelfmoordneigingen kan herkennen

Het aantal zelfdodingen onder jongeren is enorm toegenomen, zo bleek gisteren uit cijfers van het CBS. Zijn er signalen waaraan je als buitenstaander kunt herkennen dat een persoon suïcidaal is? En wat doe je in zo’n geval?

Onder jongeren en jongvolwassenen is zelfdoding doodsoorzaak nummer 1. Van alle 10- tot 30-jarigen die in 2017 stierven, heeft een kwart zichzelf van het leven beroofd. Volgens Evita Bloemheuvel van de zelfmoordpreventie-hulplijn is het als buitenstaander moeilijk te zien of iemand met suïcidale gedachten rondloopt. ‘In principe zien we hier in de crisislijn geen standaard type persoon voorbijkomen. Iedereen kan weleens in zijn of haar leven aan zelfmoord denken. We spreken kinderen van tien jaar, maar ook bejaarde mensen die in de tachtig zijn.’