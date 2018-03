Wij worden gek: nieuwe beelden laten zien hoe Jan de boel saboteert in ‘Wie is de Mol’

Na dit weekend hebben we ein-de-lijk het antwoord op de brandende vraag wie de Mol is. Is het Jan, Olcay of toch Ruben? Hoewel de pijlen steeds meer gericht zijn op de enige vrouw in het programma, laten nieuwe beelden zien dat het óók zomaar Jan Versteegh kan zijn.

Het doel van de Mol is om de rest van de kandidaten om de tuin te leiden en de boel te saboteren, en dat is precies waar Jan mee bezig is de beelden die nu zijn opgedoken. In de video is namelijk te zien hoe de presentator ‘ongezien’ het verkeerde antwoord meeneemt tijdens de laatste opdracht. ‘Hij gooit weer roet in het eten’, schrijft iemand.

Eén ding is zeker: het AVROTROS-programma blijft spannend tot de allerlaatste minuut.

Bron: Libelle | Beeld: AVROTROS