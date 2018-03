Dit zijn de beste slogans van de March for Our Lives

Niet alleen in de Verenigde Staten gingen mensen te straat op, ook in Amsterdam, Sydney, Londen en andere steden waren er protesten tegen wapengeweld. Demonstranten die meededen aan de protesten droegen vaak spandoeken en borden met grappige, slimme en soms hartverscheurende teksten. Wij hebben de meest indrukwekkende slogans voor jullie op een rijtje gezet.

“The scariest thing in a school should be my grades.” Seen on instagram, thanks @juliebethstone #MarchForOurLives pic.twitter.com/sXaeQlpO3B

Yarelis Puello, 17, told me she is participating in her first-ever protest. "It's not right," she said. "You should not be scared to go to school and learn." #boston #MarchForOurLives pic.twitter.com/uT3YTaBflS

This is Francie and Bud, who drove an hour from Cascade to be here. Bud was a history teacher for 37 years; first got shot at in 1973.

“I never dreamed that we’d be in our 70s and have to be marching.” pic.twitter.com/gFJ5z82OIw

— Anne Helen Petersen (@annehelen) March 24, 2018