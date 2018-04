Dít is het beste moment om een vliegreis te boeken

Iedereen die weleens heeft gezocht naar vliegtickets weet dat de prijzen van een vliegreis vaak veranderen. Goed nieuws voor de reislustigen, CheapAir heeft onderzoek gedaan naar het goedkoopste moment om een vliegticket te boeken.

Hoewel het beste moment verschilt per seizoen, is het volgens CheapAir het meest voordelig om een vliegticket gemiddeld 70 dagen voor de vliegreis te kopen.

Seizoensgebonden

CheapAir analyseerde voor het onderzoek bijna drie miljoen vliegreizen die plaatsvonden in 2017. Daaruit bleek dat vliegtickets voor een najaarsvakantie 69 dagen van tevoren het meest voordelig zijn. Ga je op winter(sport)vakantie? Dan ben je 62 dagen van tevoren of eén dag voor je vliegreis het minst geld kwijt. Ga je liever op vakantie in de lente, dan moet je dat 90 dagen voor de reis boeken. Een zomervakantie boek je het beste 47 dagen van tevoren.

