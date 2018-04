‘Veel fans van Dotan bestaan niet echt’

Jarenlang is er op sociale media fanmail over Dotan gepost door nepaccounts. De Volkskrant bericht over een eigen onderzoek waaruit blijkt dat vanaf 2011 minstens 140 nepprofielen zijn aangemaakt om op Twitter, Facebook en Instagram het imago van de zanger op te poetsen.

Als voorbeeld wordt het verhaal van Karel Leegwater aangehaald, dat in december 2015 op Facebook werd gepost. Deze Leegwater beschrijft hoe hij een concert van Dotan bezocht met zijn doodzieke broer Aron, die als laatste wens had zijn idool te ontmoeten. Als een meet and greet met de zanger na het concert niet door kan gaan omdat ‘duizenden mensen’ om een handtekening bedelen, gaan de broers terug naar hun auto. Een half uur later tikt Dotan op de autoruit. Hij had gehoord van het verhaal van Aron en wilde er alles aan doen om hem te ontmoeten.

Aron Leegwater bestaat niet

Nu blijkt dat Aron Leegwater helemaal niet bestaat en de ontmoeting nooit heeft plaatsgevonden. Ook veel andere verhalen op sociale media waarin Dotan wordt opgehemeld blijken afkomstig te zijn van niet bestaande fans. Voor de accounts wordt gebruik gemaakt van verzonnen namen en gestolen foto’s.

Een aantal van de accounts zou zijn gemaakt door een voormalige manager van Dotan, die zegt in opdracht van de zanger te hebben gehandeld. Dotan zegt in de Volkskrant van niets te weten en zich rot te zijn geschrokken. “Ik word er misselijk van als ik dit zie”, is zijn commentaar.

Bron en beeld: ANP