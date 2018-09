Zó werk je sneller je to-do lijst af

We weten allemaal hoe stressvol het is wanneer de lengte van je to-do lijst niet meer overzichtelijk is. Er komen steeds meer taken bij terwijl jij nog bezig ben met bedenken wanneer je tijd hebt om taak nummer één uit te voeren.

Gelukkig zijn er een aantal manieren hoe je kan omgaan met stress en een steeds groter wordende to-do lijst. De oplossing: multitasken. Als je constant druk bent en je weet geen tijd vrij te maken voor je andere taken, is het belangrijk dat je meerdere dingen tegelijk kan doen. Zó wordt je volgens experts beter in multitasken:

Begin met de zwaarste taak

“Maak aan het begin van de dag een to-do lijst voor de dag”, vertelt Andrew Tillery, hoofd marketing bij MAP Communications. “Begin als eerste aan de taak waar je het meest tegenop ziet. Dit is namelijk ook de taak die je anders het langst zou uitstellen.”

Wanneer de zwaarste taak meteen afgevinkt kan worden, is het makkelijker om door te pakken en ook de rest van je to-do lijst af te werken.

Denk na over welke to-do’s je met elkaar combineert

Volgens life coach Sasha Nair is het belangrijk dat je je to-do’s goed combineert. “Als je gaat multitasken”, begint Nair haar verhaal, “is het belangrijk dat één van de taken op de automatische piloot te voltooien is. Die taak kan je dan combineren met een taak die iets meer concentratie vergt. Zo kan je makkelijk twee taken tegelijk uitvoeren.”

Speel videogames

Misschien een gekke tip, maar volgens Jillene Grover Seiver, een docent op Bellevue College die veel onderzoek doet naar het brein, is het spelen van videogames een goede manier om te leren multitasken.

“Als iemand ervoor wil zorgen dat hij of zij meer informatie in één keer kan opnemen, helpt het spelen van videogames”, aldus de onderzoekster. “Het liefst spellen die je aandacht nodig hebben. Waarin je je moet bewegen, moet reageren op anderen en ook alert moet zijn op status updates zoals je gezondheid of hoeveel spullen je nog bezit.”

Doe wat het beste bij je past

Aan het einde van de dag is het vooral onderzoeken welke manier van multitasken het beste bij je past, vindt schrijfster van het boek One Year to an Organized Life, Regina Leeds. Zo kan het zijn dat je een bepaalde manier van multitasken gebruikt voor de ene situatie terwijl een andere situatie weer om een andere aanpak vraagt. Als het een keer niet lukt hoef je je ook geen zorgen te maken. Met een beetje experimenteren weet je vast de juiste balans te vinden.

Bron: EliteDaily | Beeld: iStock