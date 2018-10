Amy Schumer roept Maroon 5 op tot boycotten Super Bowl

Amy Schumer hoopt dat Maroon 5 in navolging van Rihanna weigert op te treden tijdens de pauze van de Super Bowl volgend jaar. De comédienne riep via Instagram de band op de show te boycotten.

“Persoonlijk heb ik mijn vertegenwoordigers laten weten dat ik geen Super Bowl-reclames doe dit jaar”, begint Amy haar verhaal op Instagram. “Ik weet dat het klinkt als een bevoorrecht offer, maar meer heb ik niet. De sportbond NFL kun je alleen echt pijn doen via de adverteerders. Ik weet dat het opnemen tegen de NFL hetzelfde is als het opnemen tegen de NRA (wapenlobby). Heel lastig, maar wil je niet trots zijn op de manier waarop je leeft? Sta op voor je broeders en zusters. Het meest sexy dat een man kan doen is op een knie gaan. Niet voor een huwelijksaanzoek, maar om te verwerpen hoe zijn land omgaat met zijn teamgenoten.”

Knielen

De grappenmaakster vroeg ze ook af waarom niet meer blanke NFL-spelers knielen. “Wanneer je de diepgaande ongelijkheid en het eindeloze racisme ziet waar gekleurde mensen mee te maken krijgen in ons land, laat staan het politiegeweld en de moorden, waarom zou je dan niet knielen naast je broeders? Ben je anders niet medeplichtig?”

Rihanna

Afgelopen week werd bekend dat Rihanna niet wilde optreden tijdens de pauze van ’s werelds best bekeken sportwedstrijd om zo haar steun te betuigen aan Colin Kapernick, de American Football-speler die afgelopen jaar onder vuur kwam te liggen omdat hij knielde tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied. Kapernick kreeg veel kritiek op zijn actie en werd ervan beticht geen vaderlandsliefde te hebben.

De reden dat de atleet knielde was om raciale ongelijkheid aan de kaak te stellen en de acties van de politie, die in zijn ogen vaak veel te heftig waren ten opzichte van donkere Amerikanen. Het leverde hem een schorsing op, waardoor de voormalige quarterback van de San Francisco 49ers al ruim een jaar geen wedstrijd meer gespeeld heeft.

