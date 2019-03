Dit zijn de 9 theorieën over Madeleine McCann

Afgelopen week konden fans van het true crime genre hun hart weer ophalen: de achtdelige documentaire over de verdwijning van Madeleine McCann staat sindsdien op Netflix. En hoewel de documentaire belooft ‘alle mogelijke theorieën’ te belichten, werd er slechts een aantal tot in detail uitgezocht. Toch zijn er veel meer theorieën over het lot van het destijds driejarige meisje. Wij hebben ze op een rij gezet.

1: de sex trafficking-theorie

Madeleine zou ontvoerd en verkocht zijn als seksslaaf. Het is de theorie die het langst meedraait en de grootste kans op hoop biedt: misschien leeft ze nog, zij het in gevangenschap. In de documentaire legt privédetective Julian Peribanez uit: ‘Op het moment van vermissing was Madeleine veel waard. Als ze is ontvoerd door iemand, dan kon die persoon (de ontvoerder) er veel geld aan verdienen.’

Daarbij, vlak na de vermissing van Madeleine in 2007 wist The Telegraph al te melden dat er in het gebied van Praia de Luz een ongewoon hoog aantal aangiftes met betrekking tot jonge meisjes waren. De politie onderzocht negen delicten en drie ‘bijna’-vermissingen van Britse meisjes tussen de 6 en 12 jaar oud in de omgeving van de populaire badplaats. In een van die gevallen werd een 10-jarig meisje twee jaar eerder lastiggevallen door een vreemde man vlakbij het appartementencomplex van de familie McCann.

2: de ouders hebben Madeleine verkocht-theorie

Ook deze theorie cirkelt al vanaf het begin rond: Kate en Gerry, de ouders van Madeleine, hebben de ontvoering georganiseerd. Ze hebben hun dochter verkocht aan traffickers en haar verdoofd op de avond dat ze vermist raakte. De verdoving was om te voorkomen dat Madeleine wakker zou worden en zou gaan huilen.

Het eerste dat Kate riep toen ze ontdekte dat Madeleine niet in haar bed lag, was: ‘she’s taken!’ Hoe kun je dat als eerste roepen, hoe kun je dat weten?

3: de ouders hebben Madeleine gedrogeerd-theorie

Nog een theorie waarin de ouders van Madeleine een rol spelen: ze hebben hun dochter gedrogeerd, iets dat de driejarige fataal werd.

Al vrij snel wees de Portugese politie Kate en Gerry als officiële verdachten aan. De ouders zouden hun dochter per ongeluk een overdosis Calpol hebben gegeven. Deze theorie wordt ook in de documentaire onderzocht en deels ondersteund. De Portugese politiehonden roken namelijk de geur van bloed en een lijkgeur in het appartement van de McCanns. Ook in de huurauto roken de honden geuren van bloed en een stoffelijk overschot.

Vooral Kate McCann wordt door veel mensen bestempeld als hoofdverdachte. Zij heeft vanaf het begin op slechte voet met de Portugese autoriteiten gestaan en het onderzoek belemmerd. In totaal waren er 48 vragen die ze niet wilde beantwoorden. Plus, de honden roken ook op haar kleding een geur van bloed.

Ook deze theorie wordt in de documentaire onderzocht. Onderzoeker Anthony Summers vertelt in de documentaire het volgende: ‘De ouders werden door de Portugese autoriteiten op een bepaald moment verdacht, omdat ze hun dochter te veel verdovende middelen zouden hebben gegeven.’ Daar voegt onderzoeker Robbyn Swan aan toe: ‘De Portugese zaak tegen de ouders bestond uit het volgende: Madeleine zou op 3 mei per ongeluk overlijden, de check-ins van de ouders bij de kinderen op de avond van de vermissing zijn verzonnen en ze zouden het lichaam hebben verstopt.’

‘Haar lichaam werd vervolgens vervoerd in de huurauto die ze een paar weken later hadden gehuurd.’ Maanden later bevestigden forensische rapporten echter dat er geen haalbaar bewijs was dat het DNA van Madeleine aan het vakantieappartement of de huurauto bond.

Ook de Portugese officier Goncalo Amaral houdt vast aan deze theorie. Hij bracht een boek en een tv-documentaire uit, genaamd The Truth of the Lie, waarin hij beweerde dat de McCanns de hele ontvoering hadden gefantaseerd om te verbergen dat ze haar per ongeluk hadden gedood.

Op hun beurt deden de McCanns het boek af als ‘ongegrond en schandelijk lasterlijk’. In 2009 namen ze juridische stappen tegen Goncalo Amaral en in 2015 kende de rechter hen € 544.000 schadevergoeding toe. Maar, the saga continues: in april vorig jaar won Amaral een hoger beroep tegen deze beslissing.

4: de Portugese Predator-theorie

Dan komen we nu bij een van de grotere complottheorieën aan die wordt onderzocht in The Disappearance of Madeleine McCann: de Portugese Predator. Dit zou een man zijn die toentertijd werd gezocht in verband met de seksuele aanvallen van vijf jonge meisjes in Portugese vakantieresorts.

Deze man werd beschreven als een ‘eenzame indringer’ die meisjes ’s nachts in hun bedden aanviel. Twee van deze aanvallen vonden plaats in Praia de Luz – waar Madeleine ook vermist raakte. Anthony Summers in de documentaire: ‘Een verrassend element is het enorme aantal seksuele roofdieren in het gebied op dat moment.’

Deze predator zou meer dan eens de weg hebben gevonden naar vakantiehuizen van Britse toeristen en in bed zijn gaan liggen bij jonge meisjes. Tijdens zijn inbraken zou hij een medisch mondkapje hebben gedragen.

5: de onvruchtbare koppel-theorie

Je bent rijk, je bent getrouwd, maar je kunt geen kinderen krijgen. Wat doe je dan? Precies, je laat een Brits meisje van goede komaf ontvoeren. Dat is immers sneller dan een adoptieproces. Ook dit is een van de theorieën. Madeleine zou in opdracht van een rijk kinderloos paar zijn ontvoerd.

Meerdere getuigen beweerden dat ze verdachte figuren rond het resort hebben gezien in de dagen vóór Madeleine’s verdwijning. Waren dit spotters, op zoek naar een kind dat aan de eisen voldeed? Ook waren er meerdere meldingen van verdachte mannen die rond het resort in de Ocean Club hingen, waar de McCanns verbleven.

6: de enigma-theorie

Voor alle complotdenkers gaan we met deze theorie nog een stapje verder: Madeleine McCann zou nooit hebben bestaan. En yes, er zijn mensen die deze theorie geloven. Volgens deze believers zou Madeleine een verzinsel van de Britse regering zijn om de aandacht van andere zaken af te leiden.

Does anyone else think Madeleine McCann never actually existed and it’s just a way for the government to embezzle money ? — serena (@serenasteer) 15 november 2018

What if Madeleine Mccann never existed and her parents are high paid actors — Halloumi (@h_lloumi) 14 maart 2019

7: de ze-is-al-lang-ontdekt-theorie

Madeleine is al lang gevonden en leeft in goede gezondheid. Maar omdat ze door haar vermissing wereldberoemd is geworden, houden ze haar uit de media en leidt ze een teruggetrokken leven.

Iets wat haast onmogelijk lijkt: al zou Madeleine een nieuwe identiteit hebben gekregen, haar ouders liggen nog altijd onder het vergrootglas bij alle media en pers. Een meisje van haar leeftijd in de buurt van Kate en Gerry zou direct worden opgemerkt.

8: de toerisme-theorie

Portugal een onveilig land voor gezinsvakanties? Dat zou een slechte zaak zijn voor het toerisme. Daarom zou de Portugese politie koste wat het kost de schuld in de schoenen willen schuiven van Kate en Gerry McCann. Ze hebben de vermissing en het forensisch onderzoek bewust niet goed aangepakt, waardoor allerlei sporen verloren zijn gegaan.

9: de wanderlust-theorie

Madeleine werd ’s nachts wakker, liep het appartement uit en is gaan wandelen. Ze is overleden door verdrinking in de zee (kinderen van die leeftijd houden van water) of op een andere manier van onfortuinlijk avontuur. Het is een theorie die een Reddit-gebruiker enkele jaren geleden de ether in gooide. ‘Verdrinking is de nummer één doodsoorzaak van kinderen tussen de 1 en 4 jaar oud. Kinderen zien niet de gevaren van water en de stroming van de zee is erg sterk,’ schrijft de Reddit-gebruiker.

In de documentaire kun je zien dat de deur van het appartement niet op slot zat en dat het appartement langs een grote weg lag. Toch heeft ook deze theorie haken en ogen: hoe kan Madeleine dan alsnog zonder enig spoor zijn verdwenen?

