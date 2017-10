Hoe aantrekkelijk ben jij voor de arbeidsmarkt?

Zelfkennis is heel belangrijk als je carrière wilt maken. Want alleen als je beseft wat je écht wilt en kunt, ontwikkel je jezelf verder. Coach Karin Holster (31) van Tempo-Team geeft 5 tips om kansen te pakken én je een stap dichter bij je droombaan te brengen.

1. Blink uit in het werkveld

“Door goed up-to-date te zijn over wat er speelt in je continu veranderende werkomgeving sta je 1-0 voor. Maar de beste manier om boven het maaiveld uit te steken, is door jezelf te blijven ontwikkelen. Zo behoud en vergroot je je carrièrekansen. Wees ook altijd nieuwsgierig, houd je oren en ogen open en sta flexibel tegenover veranderingen.”

2. Gun jezelf de groeifactor

“Zelfkennis hebben is een must als je wilt groeien. Hoe duidelijker je voor ogen hebt wat je sterke kanten en ontwikkelingspunten zijn, hoe beter je weet waarin je stappen kunt zetten. Stel heldere en haalbare lange- en kortetermijndoelen, die je stapje voor stapje in de richting brengen van je uiteindelijke doel. Een training of cursus kan daarbij goed helpen. GoodHabbitz is een (gratis) platform met ruim honderd online trainingen. Wil je op korte termijn je presentatieskills verbeteren? Je Engels bijspijkeren? Een persoonlijkheidstest, bedrijfskeuzetest of sollicitatietest doen? Dat kan allemaal, maar stel prioriteiten en zorg dat je niet overtraind raakt.” Bekijk in deze video wat Karin hierover zegt (en ontvang nog meer tips!):



3. Blijf proactief

“Spar eens over je droombaan met anderen. Waar ligt je ambitie? Waar griezel je van? Waar kunnen anderen je mee helpen? Ook als je het nog niet zo goed weet, is dit een fijne manier om erachter te komen wat je kwaliteiten zijn en waar je (markt)kansen liggen. Zolang je niet kenbaar maakt wat je het liefst wil, gaat er ook niets veranderen.”

4. Houd de regie in eigen hand

“Velen zijn superieur in smoesjes verzinnen waarom een doel (nog) niet is bereikt. Denk aan: nog niet de juiste mensen ontmoet, nog niet de tijd gehad om te investeren… Maar onthoud dat jij je eigen carrièrepad bepaalt. Worstel je ermee wat je wil en hoe je dit kunt bereiken? Dan is een ‘APK voor je loopbaan’ wellicht een goed idee. Via de Arbeidsmarkt-positiescan kom je er snel achter waar je gelukkig van wordt, wat je kwaliteiten zijn en hoe aantrekkelijk je bent voor werkgevers.”

5. Wees voorbereid op de toekomst

“De arbeidsmarkt flexibiliseert, een vaste baan voor het leven bestaat niet meer. Sterker nog: over drie jaar werkt dertig procent van de beroepsbevolking op flexibele basis. Dit roep veel vragen op, want hoe kun je bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een koophuis? Met een ‘Perspectief Verklaring’ kunnen ook freelancers en mensen met een flexibel contract via de Vereniging Eigen Huis een hypotheek aanvragen. Ook nu de arbeidsmarkt flexibiliseert, kun je aan een glansrijke toekomst bouwen.”

