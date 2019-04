Preach, woman: erfgename van Disney-imperium doet bijzondere uitspraken over geld

Wat doe je als je erfgename bent van het Disney-imperium en meer geld hebt dan je ooit zult kunnen uitgeven? De 59-jarige Abigail Disney doet precies niet wat je nu denkt.

In tijden waarin de Kardashians onze feeds vullen, lijkt niet fouilleren fouilleren, maar spenderen, spenderen, spenderen het grote motto. Je telt niet mee als je geen grote logo’s draagt, geen kast speciaal voor je designer tassen hebt of niet met de privéjet naar Coachella vliegt. Want wie het geld heeft, moet het laten zien, nietwaar?

Zo zou je kunnen denken, totdat je het interview met Disney-erfgename Abigail Disney met The Cut leest. De 59-jarige kleindochter van Roy Disney – de broer van oprichter Walt Disney – gaat op geheel eigen wijze met haar geld om. Die privéjet? Die zou verboden moeten worden als je het haar vraagt.

‘Ongemak en ongeduld maakt ons juist menselijk’

‘Als ik de koningin van de wereld zou zijn, zou ik privéjets bij wet laten verbieden. Privé vliegtuigen laten je letterlijk rondvliegen in een realiteit die niet de realiteit is. Je hoeft niet door de airport security en douane, je hoeft geen interactie te hebben, je hoeft niet geduldig te zijn en je hoeft al helemaal niet oncomfortabel te zijn. Terwijl dat juist de dingen zijn die ons menselijk maken.’

Bloody rich

Abigails ouders hebben het financieel altijd goed gehad, maar toen Disney in de jaren 80 naar de beurs ging, werd de familie pas echt bloody rich. Hun fortuin vermenigvuldigde met 50 en Abigail zag haar ouders veranderen. ‘Mijn ouders waren in de vijftig en hun rijkdom gaf hun de keuze om voor de makkelijke weg te kiezen. Het is heel moeilijk om nee te zeggen tegen dat soort dingen.’

‘Mijn vader’s vliegtuig was een Boeing 737 en het was waanzin om een 737 als privé vliegtuig te hebben. Aan boord hadden we een queensize bed met een grote gordel, een douche, het was belachelijk. Omdat ik vier kinderen heb, was het veel makkelijker om mijn vader’s vliegtuig te nemen. En dat is het ding met rijk zijn; je wordt uiteindelijk omringd door mensen die nooit ‘nee’ zeggen. En naarmate mijn vaders drankprobleem groeide, werd hij omringd door mensen die niet zouden zeggen: “Je hebt een vreselijk drankprobleem. Je moet hulp gaan halen.”

‘Welcome on board of your private jet’

Het bracht Abigail uiteindelijk op het punt, zo’n 20 jaar geleden, om afstand te nemen van zoiets waanzinnigs als het privé vliegtuig. ‘Ik moest van Californië naar New York vliegen in verband met meetings en ik vloog alleen in de 737. Daar zat ik dan, in het holst van de nacht, hoog in de lucht, in mijn eentje in een reusachtig vliegtuig. Ik besefte: dit is voor niemand goed. Niet voor het milieu, niet voor de kosten, niet voor de stewardessen en zeker niet voor mij. Ik werd er misselijk van.’

Preach, woman!

Sindsdien heeft Abigail niet meer met de privéjet gevlogen en heeft ze het roer omgegooid. De afgelopen 20 jaar heeft ze meer dan 70 miljoen geschonken aan goede doelen en zet ze zich in voor duurzaamheid.

Nu is het vliegtuig natuurlijk maar een voorbeeld, maar Abigail wil hiermee benadrukken wat het met een mens doet als je geen geduld hoeft te hebben. ‘Het creëert het idee dat je een beetje beter bent dan de rest. En de afgelopen 40 jaar heeft alles in de Amerikaanse cultuur dat geloof versterkt. We zeggen: “Jobmakers, ondernemers, dit zijn de mensen die Amerika groot maken.” Dus er lopen mensen rond met een aanzienlijke rijkdom die denken dat ze beter zijn, omdat ze geld hebben. Het is van fundamenteel belang om te onthouden dat je net als iedereen een lid van het menselijk ras bent en dat er niets is aan je geld dat je beter maakt dan wie dan ook. Als je dat niet weet en je hebt geld, dan is het de weg naar de hel, ongeacht hoeveel dingen je om je heen hebt.’

Bron: The Cut, beeld: Getty Images