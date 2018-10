Achtbaangekkies opgelet: dit is de nieuwe achtbaan van de Efteling

Een bezoek aan de Efteling vinden wij altijd een goed idee, maar binnenkort is er nog een hele goeie reden om het pretpark te bezoeken. Er komt namelijk een gloednieuwe achtbaan.

Max & Mortiz

Voor die nieuwe achtbaan, genaamd Max & Mortiz, moet er wel een andere attractie sneuvelen: na 34 jaar zal de bobsleebaan haar deuren voorgoed sluiten. Deze baan kampte al een tijdje met problemen en was een tijdje gesloten voor onderzoek.

De bouw van Max & Moritz start in september 2019. Tot die tijd kun je nog afscheid nemen van de bobsleebaan, die donderdag weer opengaat. De nieuwe achtbaan, ook wel een ‘dubbele achtbaan,’ is geïnspireerd op het Duitse verhaal over Max en Moritz van Wilhelm Busch. Max en Mortiz halen veel kattenkwaad uit en zetten hun hele dorp op stelten. Precies wat je wilt doen tijdens een dagje Efteling.

Nog meer redenen

De komende jaren zullen er nog meer redenen komen om de Efteling te blijven bezoeken. De Efteling gaat groots uitbreiden. Dat is bijzonder, want het is voor het eerst sinds lange tijd dat het park ook daadwerkelijk groter gaat worden: de parkgrenzen worden verlegd.



Bron: Lindanieuws, de Efteling | Beeld: Efteling