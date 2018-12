Vrouw start actie: stem op vrouwen in de Top 2000  

Het is treurig gesteld met het aantal vrouwenstemmen in ‘de beste nummers aller tijden’, de Top 2000. Vorig jaar was maar 16 procent van de liedjes van een vrouwelijke artiest. Om daar verandering in te krijgen is er een initiatief gestart om meer vrouwen in d(i)e top te krijgen.

Radio 2-dj Frank van ’t Hof ziet niet per se de ernst in van het gebrek aan vrouwelijk gezang in de lijst. ‘Ik heb nooit echt specifiek bijgehouden hoeveel vrouwen erin staan. Ik kijk naar of ik iets een goede plaat vind of niet. Op die manier stel ik mijn eigen lijstje samen.’ Waarschijnlijk zijn er veel mensen die op die manier een nummer kiezen, het gaat immers om de muziek en niet de artiest, kun je denken.

Ze zijn d’r echt wel

Initiatiefneemster van de actie Top 2000 Vrouwenstemmen, Marloes de Haan, gelooft toch het in ieder geval goed is om er bij stil te staan. “Mensen denken bij muziek toch vaker aan mannelijke artiesten. Op dit moment hoor je bijna alleen maar mannen op de radio, en dat terwijl er veel goede vrouwelijke artiesten zijn. Rolmodellen heel belangrijk zijn voor vrouwen, dus dat is echt een gemiste kans”.

Heb je even?

Overigens wordt de Top 2000 steeds langer. En dat komt doordat liedjes steeds langer worden. ‘Katy Perry is al snel een minuut langer dan een oud liedje van Diana Ross. Daarom moeten we ieder jaar ook eerder beginnen om uit te komen’, vertelt Frank van ’t Hof.

Vrouwvriendelijker

Vanaf eerste kerstdag kun je vanaf 8.00 uur weer genieten van alle hits op radio 2. Wil jij ook liever wat meer vrouwen in de lijst? Dan kun je hier jouw ‘vrouwvriendelijke’ lijst doorgeven. Je kunt nog t/m 7 december stemmen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Nos.nl | Beeld: iStock