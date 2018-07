Adviezen van Lize: ‘Je gaat van alles bedenken. Dat hij misschien wel een passie heeft voor techno… ugh!’

Wat als je vriend opbiecht geld van je te hebben gestolen, of je nooit je hoofd erbij kunt houden als iemand iets verteld. Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Lize! Vorige week heeft mijn vriend, met wie ik al tien jaar samen ben, opgebiecht dat hij in het eerste jaar van onze relatie geregeld geld uit mijn portemonnee jatte. Omdat het makkelijk was om op die manier wat extra cash te hebben. Daarna heeft hij het nooit meer gedaan. Hij vertelde het lacherig, maar ik vind het niet grappig. Ik zie nu een kant van hem die me niet bevalt. En wat heeft hij me in al die jaren nog meer geflikt? Wat moet ik hiermee?

Lize: Hoi! Maak hem duidelijk dat hij er lacherig over doet, maar dat jij heel erg geschrokken bent. Want als hij ooit jouw geld heeft gestolen, dan ga je van alles bedenken. Dat hij misschien ook wel een affaire heeft gehad met zijn tekenlerares. Of stiekem een passie heeft voor techno… ugh! Je vertrouwen is beschadigd en dat is het belangrijkste fundament van een geslaagde liefdesrelatie. Dus praat er open en eerlijk over, misschien brengt het jullie zelfs dichter tot elkaar. Tenzij hij inderdaad naar techno luistert, dan zit er niks anders op dan het uit te maken. Succes!

