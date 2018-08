Adviezen van Lize: ‘Misschien kun je leren te genieten van iets minder exotische vrijpartijen’

Jij bent into ruige seks, hij houdt van bambi. En hoe vertel je een goede vriendin dat ze moet stoppen met de psycholoog uithangen? Lize geeft advies.

Hoi lieve Lize,

Wat denk jij: heeft een relatie kans van slagen als ik van de experimentele, wilde seks ben en mijn vriend daar echt niet van is? Hij doet soms zijn best voor mij, maar hij is een goedzak die er niet aan moet denken een vrouw een flinke tik op haar kont te geven. Terwijl ik juist wild word van een dominante man in de slaapkamer. Ik hou van hem, maar kom seksueel nu écht niet aan mijn trekken. Wat nu?

Heej,

Als je echt superveel behoefte hebt aan een seksueel pak rammel en je dat niet krijgt, is deze relatie een tijdbom die uiteindelijk waarschijnlijk ontploft. Maar misschien hou je wel zo veel van je vriend dat je kunt leren te genieten van iets minder exotische vrijpartijen. Geef het een eerlijke en serieuze kans. Zoals ik ooit deed met koffie zonder suiker: eerst vond ik de koffie goor en bitter, nu kan ik niets lekkerders bedenken. Succes!

Ook een prangende levensvraag voor Lize? Mail naar redactie@viva.nl en check Lize’s YouTube-kanaal voor meer advies.

Meer ‘Adviezen van Lize’ lees je in VIVA 33. Deze editie ligt t/m 21 augustus in de winkel of kun je hieronder online bestellen.