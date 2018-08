Adviezen van Lize: ‘Vertrouw dat erop zijn liefde voor jou sterker is dan zijn vastgeroeste mening’

Een homofobische vader, een zwaar onzekere vriend of een partner met vakantieplannen die mijlenver van de jouwe af liggen? Laat dat maar aan Lize over!

Ha Lize,

Mijn vader is het type ‘wat de boer niet kent…’ Ik kom uit een dorp waar homoseksualiteit ‘niet bestaat’, of in elk geval wordt gezien als iets uit de grote boze stad. Mijn vader heeft in Amsterdam eens twee homo’s nagewezen die hand in hand liepen. Niet eens met kwade bedoelingen, maar uit onbegrip. Ik weet al lang dat ik biseksueel ben en durf dit thuis niet te vertellen. Wat zou jij doen?

Hey,

Als de boer het niet kent, dan kun je in elk geval proberen het hem wél te laten kennen. Nodig hem eens uit om te komen eten, tegelijk met een paar niet-heterovrienden. Iemand de ogen openen lukt vaak alleen maar door diegene positieve ervaringen mee te geven. Je kan het bij hem vandaan houden, maar je kunt er ook op vertrouwen dat zijn liefde voor jou sterker is dan zijn vastgeroeste mening.

Liefs!

Ook een prangende levensvraag voor Lize? Mail naar redactie@viva.nl.

Dit advies van Lize is afkomstig uit VIVA 35-2018. De editie ligt in de winkel t/m 4 september. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

P.S: VIVA goes digital! Ga naar VIVA.nl/scan en scan de nieuwste VIVA met je telefoon. Dan shop, lees en ontdek je nóg meer.