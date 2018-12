Adviezen van Lize: dit waren de leukste én handigste adviezen van Lize van afgelopen jaar

Bij VIVA houden we van het laatste nieuws en de laatste trends. We houden van BN’ers en we houden van ambitieuze vrouwen. We houden van onze carrière en van (onze) kinderen. We houden van Kiki, Frances en Bibi. We houden van liefde, seks en lust. We houden van inspirerende verhalen, maar ook van aangrijpende verhalen. En we nemen graag advies van anderen aan. Heel leuk voor ons is dat jij – onze trouwe lezer – hier ook van houdt. Dankjewel, blijf je ons volgend jaar volgen? Dit zijn de leukste én handigste adviezen van Lize Korpershoek van afgelopen jaar.

Hoi Lize,

Ik heb het gevoel dat de vader van mijn beste vriendin een oogje op mij heeft. Hij maakt continu flirterige opmerkingen en ik heb soms het gevoel dat hij me met zijn ogen uitkleedt. Heb jij een idee over hoe ik hier het best mee kan omgaan?

Lize: Heej, Wow! Dat lijkt me onprettig, zeg. Je kunt in zijn nabijheid praten over hoe je eigenlijk alleen maar valt op jonge jongens en oude mannen gewoon heel onaantrekkelijk… nee, bijna vies vindt. Als hij dit signaal niet opvangt, kun je er natuurlijk ook gewoon op de man af wat van zeggen. Niet op een beschuldigende manier, maar op een open manier. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik weet niet of u er iets mee bedoelt, maar ik interpreteer uw geloer en gedrag als flirterig. En als dit het geval is, dan ervaar ik dat als ongepast en onprettig. Dus wilt u daarmee stoppen?’ Mocht hij deze woorden totaal in de wind slaan, dan zou ik het met je beste vriendin bespreken, want dan is het NOG meer niet oké. Succes daar.

Lize, help!

Een goede vriendin vertelde me gisteren dat ze mijn vriend is tegengekomen op Tinder. We zijn zeven jaar bij elkaar en wonen al drie jaar samen! Ik ben woest en voel me zo bedonderd. Wat moet ik doen?

Lize: ‘Hi, Laten we beginnen met het feit dat er twee opties zijn. 1. Het is een nepprofiel. 2. Je vriend is een ontiegelijke zak. Probeer het profiel te vinden, zodat je bewijsmateriaal hebt en meteen kunt zien wanneer het profiel voor het laatst actief was. Want ja, dat staat er ook bij (toch? In mijn Tinder-tijd wel namelijk). Ook kun je dan meteen checken of de bio klinkt alsof hij het zelf geschreven heeft. Als er staat Polish guy looking for ‘Sexy Time’ kun je, denk ik, rustig ademhalen. Als je vermoedt dat het een echt profiel is, confronteer die zak er dan mee. Want dat is net zo onbegrijpelijk als Sexy Time tussen aanhalingstekens zetten. Sterkte..’

Hoi lieve Lize,

Wat denk jij: heeft een relatie kans van slagen als ik van de experimentele, wilde seks ben en mijn vriend daar echt niet van is? Hij doet soms zijn best voor mij, maar hij is een goedzak die er niet aan moet denken een vrouw een flinke tik op haar kont te geven. Terwijl ik juist wild word van een dominante man in de slaapkamer. Ik hou van hem, maar kom seksueel nu écht niet aan mijn trekken. Wat nu?

Heej,

Als je echt superveel behoefte hebt aan een seksueel pak rammel en je dat niet krijgt, is deze relatie een tijdbom die uiteindelijk waarschijnlijk ontploft. Maar misschien hou je wel zo veel van je vriend dat je kunt leren te genieten van iets minder exotische vrijpartijen. Geef het een eerlijke en serieuze kans. Zoals ik ooit deed met koffie zonder suiker: eerst vond ik de koffie goor en bitter, nu kan ik niets lekkerders bedenken. Succes!

Lize, help!

Mijn baas en ik hebben laatst op een personeelsborrel wel een kwartier staan zoenen bij het kopieerapparaat. We zijn allebei single, maar ik had nooit eerder op deze manier naar hem gekeken. Hij doet alsof er nooit iets is gebeurd en het zou kunnen dat hij het niet eens meer weet, want we waren best dronken. Ondertussen ben ik in de war, misschien wil ik wel meer van hem. Maar hij is ook mijn baas en ik hou erg van mijn werk, dus er staat wel iets op het spel. Wat moet ik doen?

Lize: Ho, ho, rustig even, jullie hebben alleen dronken gezoend. Misschien moet je, voordat je het groter maakt dan het is, uitvinden wat dit betekent. En dus ernaar vragen zonder het romantisch of ongemakkelijk te maken: ‘Heej, weet je nog dat we stonden te zoenen bij het kopieerapparaat? Ik vond dat wel leuk, is er een mogelijkheid tot een date?’ En dan kun je jezelf nog indekken door erbij te zeggen: ‘Ik snap dat het misschien ongepast is om op date te gaan met een werknemer, maar het was ook ongepast om te zoenen naast het kopieerapparaat. Dus niet geschoten, altijd mis.’ Succes en chill out!