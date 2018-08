Adviezen van Lize: ‘Ik zou even vragen wat voor schizofrene zak hij is.’

Wat als je single bent en niemand hebt om mee op vakantie te gaan of je bezette ex-scharrel je blijft bellen? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hoi Lize, Ik krijg geregeld booty calls van een ex-scharrel die op Instagram doet alsof hij helemaal heppie de peppie is met zijn vriendin. Ik reageer nooit, maar dan nog: zij heeft volgens mij geen idee wat voor vlees ze in de kuip heeft. Ik moet me echt inhouden om geen valse comments onder z’n romantische posts achter te laten. Wat zou jij doen?

Lize: Naja, wat een lul! Je zou natuurlijk een keertje kunnen reageren met een screenshot van zijn Instagram-liefdesverklaring en er ‘Wat ben jij voor een schizofrene zak? Laat me alsjeblieft met rust lummel’ bijzetten. Maar goed, dan ga je er wel op in en het is natuurlijk sterker om dat niet te doen. Blokkeer zijn nummer of reageer met: ‘Hello this is number of Hamid and I think message not for Hamid!’ Zoiets.

Succes!

