Adviezen van Lize: ‘Gooi er altijd een ‘Ik hoop dat je dat begrijpt!’ achteraan’

Wat als je vriend niet jaloers te branden is of je buurvrouw-in-huwelijkscrisis je ineens ziet als haar BFF? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Ha Lize,

Ik heb een buurvrouw met huwelijksproblemen die mij de aangewezen persoon vindt om die met mij mee te bespreken. Waarschijnlijk omdat ik zelf net zo’n crisis achter de rug heb. Maar als ik haar aanhoor, kan ik het alleen maar met haar (bijna ex-)man eens zijn. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om een onderdeel te worden van haar conflict. Maar ze ziet precies wanneer ik thuis ben en komt steeds vaker langs. Hoe kom ik op een nette manier van haar af?

Hoi!

Ik denk dat je buurvrouw zo vol is van haar ellende dat ze subtiele hints zal missen. Dus de volgende keer dat de deurbel gaat, zul je überduidelijk moeten zijn. Betrek de afwijzing op jezelf. Zeg niet: ‘Ik ben je gezeur mega-zat en je man heeft groot gelijk’ maar bijvoorbeeld: ‘Ik vind het allemaal zo rot voor je, buuf. Alleen snak ik nu echt naar wat tijd thuis in m’n eentje. Bel anders een vriendin om te praten.’ Door haar zo duidelijk als buurvrouw aan te spreken, geef je aan hoe jij jullie relatie ziet. O ja: gooi er altijd een ‘Ik hoop dat je dat begrijpt!’ achteraan. Kijk moeilijk terwijl je dat zegt en herhaal het net zo vaak totdat ze stopt met langskomen.

Succes.

