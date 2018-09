Aflevering 3 van Expeditie Robinson: El Commandante is vooral een zuurpruimpje

Deze week hebben we alweer de derde aflevering van Expeditie Robinson 2018 kunnen zien. Wie is de Soundos van dit seizoen? Wie zal er als eerste een complotje smeden en vooral; wie zal de opmerkelijkste acties uithalen? Wij zetten de meest opmerkelijke, leukste en grappigste acties van de Robinson-kandidaten en tweets voor je op een rij.

Het Eiland van de Onbekenden

Terwijl boer Jan alles -het vissen, de gesprekken, het team- geweldig vindt, dromt majoor Gwenda als een echte stoere, hoge pief het team voorbij. Gevalletje dat hebben we vaker gezien, van die leiders die iets te ver doorslaan in hun rol. Dat imponeren op Tony, hangend aan die paal? Iets te stoer. Immers, voor de echte Robinson geldt nog altijd: doe maar gewoon normaal. Waarschijnlijk was Gwenda ‘300 tellen lang’ buikoefeningen aan het doen toen die mededeling werd gedeeld (want even: die strakke buik!).

Kamp Zuid

Oh Tony, met die lange blonde lokken, met die stoere tatoeages, hier komt wat, dachten we. Maar drie afleveringen later zien we vooral een zuurpruimpje. El commandante in schaapskleren. Hij is beslist niet de beste in peptalks, team spirit en doorzettingsvermogen. Maar dénkt dat wel te zijn. Misschien is het tijd voor Gregory om een staatsgreep te plegen?

Kamp Noord

We horen het Aisha zelf al vragen: ‘Ben ik nou de hele tijd de negatieve Nancy?’ Ja Nancy’ïsha, dat ben je. Vraag iedere ex-Robinson-deelnemer wat ze het meest vervelend vonden en ze zullen antwoorden ‘de verveling.’ Dus wat dacht je dat je hier op expeditie nou helemaal kwam doen?

Speciale lof voor deze aflevering gaat uit naar Famke Louise, die altijd heel stoer doet maar nu toch aandoenlijk blijkt en tegelijkertijd nog steeds heel stoer is. Doe haar dat maar eens na. Ook willen we een momentje nemen voor Corry Konings. Oh Corry, want ben je een heerlijk zonnestraaltje.

De voorspelling

Begonnen we tijdens deze aflevering de eerste kreukels te zien binnen de verschillende teams, in de volgende aflevering gaat dat lekker verder kraken. De majoor en el commandante komen onder vuur te liggen en Nancy’ïsha ontploft. De eerstvolgende eliminatie is het haar kop die rolt. Wij hopen vooral dat Gregory, Jan en Steven wat meer op de voorgrond gaan treden.

Wanneer je koffie bestelt en Senseo krijgt. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/Qjsaz7CwXA — Don Roelofsen (@DonRoelofsen) 20 september 2018

Vind iemand die je zoent, zoals Donny zijn paal zoent #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/5bce4VFymp — Dennis Gerritsen (@Dennboss) 20 september 2018

Een dikke shoutout naar Famke Louise! In alle jaren #expeditierobinson heb ik nog nooit iemand zo sportief met een unanieme eliminatie zien omgaan. Zij is wat mij betreft de positieve verrassing van dit seizoen. — Gabriella (@Gabvr) 20 september 2018

Gwenda werkt dus als militair bij De Fancy.

Dat is toch een meidenblad? #ExpeditieRobinson — Don Roelofsen (@DonRoelofsen) 20 september 2018

WAT?? Gaat I am Aisha onze king Corry afblaffen volgende week?

Jij houdt van rappen toch?

Rap wegwezen jij!#ExpeditieRobinson — Jocelyn🦄 (@JocelynNugteren) 20 september 2018

Als je alle borst- en rugtattoo’s van de BN’ers tegen elkaar aan legt krijg je een schatkaart waarmee je respectievelijk vuurstenen en strijdlust kan vinden. #ExpeditieRobinson — Arjan (@arjan2906) 13 september 2018

Aisha en Joost zijn van die mensen in projectgroepje die geen reet doen en overal over lopen te klagen maar achteraf wel pronken met het eindcijfer#ExpeditieRobinson — Dennis Gerritsen (@Dennboss) 13 september 2018

Mag Kamp Zuid gewoon uit 3 Corry’s en 4 Stevens bestaan? #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/Lhedo4ZVWQ — Dennis Gerritsen (@Dennboss) 13 september 2018

Dit is Aisha – Aisha kookte de vorige aflevering bij het water.

– Nu ligt de vuursteen in het water.

– Aisha is er klaar mee want de vuursteen is kwijt. Don’t be like Aisha#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/5R7zfYjRQC — Jasper Schilder (@jasperschilder) 13 september 2018

Kamp zuid nadat Corry Koning uitgeknoopt was#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/M64UEefiPj — Starbuck (@starbuck68) 13 september 2018

Ik hoop zo dat Braboneger en Corry Konings de nieuwe Bertie en JayJay worden! #expeditierobinson 👑 — Bas (@Bassteijns) 13 september 2018

