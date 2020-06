Hoppakee, aflossen maar: zo ga je slim om met je studieschuld

Nederland telt zo’n 1,4 miljoen mensen met een studieschuld, blijkt uit cijfers van het CBS. Heel wat Nederlanders dragen maandelijks een deel van hun inkomen af aan DUO. Hoe kun je het aflossen van die studieschuld het beste aanpakken: zo snel mogelijk aflossen of het minimale doen?

Maaike Wind (38), die we eerder interviewden voor de rubriek Money Talks, is het type fanatieke aflosser. Haar studieschuld bedroeg 51.759,61 euro. In twee jaar tijd wil ze haar restschuld van 30.000 euro hebben afgelost. “Die studieschuld voelde als een grote donkere wolk boven mijn hoofd, ik had er stress van.”

Jaren negeerde ze haar studieschuld. Als ze een extraatje had, ging ze er liever van op vakantie. “In 2018 was ik het zat. Ik wilde nooit meer financiële zorgen hebben en zou bovendien moeder worden.”

Karin Radstaak van het Nibud onderschrijft dat snel aflossen een verstandige keuze kan zijn. “Een studieschuld speelt toch een rol in veel zaken: je maandelijks besteedbaar inkomen, je hypotheekaanvraag. In het begin merk je misschien weinig van zo’n laag aflosbedrag, maar als jouw eenpersoonshuishouden verandert in een gezin met kinderen kan het zwaar drukken op je bestedingsruimte.”

De aanpak van Wind vergt wel discipline. “Ik ga niet meer naar de kapper, koop geen kleding. Etentjes sla ik over. Mijn zoontje speelt met tweedehands speelgoed.” Erg vindt ze het niet. “Ik ben nu veel bewuster bezig met wat ik eigenlijk van het leven wil.”

Hypotheek

Een studieschuld wordt meegewogen bij het aangaan van een hypotheek, benadrukt Radstaak. Voor potentiële huizenkopers is het versneld aflossen van de studieschuld wel degelijk aantrekkelijk.

Radstaak heeft nog een waardevolle tip. “Als je tussentijds je studieschuld hebt afgelost en het bedrag dus lager is geworden, kun je hier een verklaring van opvragen bij DUO. Dit nieuwe, lagere bedrag zal de hypotheekadviseur vervolgens meewegen bij jouw hypotheekaanvraag.”

Noga Yaron (34) heeft een hele andere strategie dan Wind. Na afronding van haar AMFI-studie in 2011 bedroeg haar studieschuld ongeveer 40.000 euro. “Ik heb gekozen om het minimale af te lossen, omdat ik mijn geld liever niet aan mijn studieschuld uitgeef”, vertelt ze.

“Klinkt gek, maar ik heb er nooit een ding van gemaakt. Iedereen vertelde me dat het een investering was en ik het niet als een schuld moet zien, ook vanwege de lage rente.” Extra geld dat Yaron nu overhoudt van haar inkomen besteedt ze liever anders.

Spijt van de lening heeft ze niet. “Mijn ouders konden mij financieel niet steunen en AMFI is een dure studie. Ik heb gedaan wat ik kon om mijn hoofd boven water te houden, ik had altijd een bijbaan.”

Hoe snel je die studieschuld het beste kunt aflossen is ook persoonlijk, denkt Radstaak. “Wil jij later kinderen, of een huis kopen, dan is versneld aflossen zinvol.” Of wanneer je er bijvoorbeeld stress van ondervindt, zoals Wind. “Stress beperkt je in het nemen van goede beslissingen”, zegt Radstaak. “Probeer een overzicht te maken. Dat helpt om rust te creëren en grip te krijgen op de situatie.”

Vrijwillig versnellen

Dat extraatje van je ouders uitgeven aan een trip naar Sicilië of gebruiken voor terugbetaling aan DUO? Een duivels dilemma, stelt de Nibud-expert. Maar liever dat laatste. “Zorg wel dat je eerst een kleine financiële buffer hebt voor onvoorziene omstandigheden. Het Nibud adviseert daarvoor 10 procent van je inkomen maandelijks opzij te zetten.”

In de coronacrisis is het misschien niet altijd verstandig om versneld af te lossen, mocht je een inkomensdaling verwachten. “Het heeft geen zin om je op een ander front in de schulden te steken omdat je vind dat je je studieschuld moet afbetalen”, denkt Radstaak. “Verandert je draagkracht, dan is het legitiem om dit aan te geven bij DUO.”

Voorkomen is beter dan genezen, benadrukt Radstaak. “Probeer vooruit te kijken op het moment dat je gaat lenen. Dat is moeilijk, vooral als je wat jonger bent. Maar als je een lening aangaat is het wel verstandig, omdat je nog jaren aan het aflossen vastzit.”

Noémi Prent via Nu.nl