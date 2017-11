Afschuwelijk: militair vertelt hoe hij werd gekleineerd en verkracht in de kazerne van Schaarsbergen

Hij werd vernederd, aangerand en mishandeld. Niet op missie in een gevaarlijk land, maar gewoon in de kazerne in Schaarsbergen. Dat vertelt een militair aan de Volkskrant.

Allan (schuilnaam) is een ambitieuze, atletische soldaat van begin twintig. Hij wil dolgraag bij de commando’s, een elitegroep binnen het Nederlandse leger. In 2010 komt hij als een van de weinigen door de screening, maar om definitief aan te sluiten heeft hij meer ervaring nodig. Daarom belandt hij bij de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen.

Op zijn nieuwe werkplek gaat het er flink anders aan toe dan bij de commando’s. Hij belandt in een mortiergroep van veertien man, waaronder drie korporaals die in rang boven hem staan. Allan is nieuw, dus hij moet nog ‘gevormd’ worden. Daarom geven de korporaals hem bevel na bevel. Schoonmaken, wapens poetsen, geld afgeven: Allan doet het allemaal braaf terwijl er op hem gescholden een naar hem geschreeuwd wordt. Het hoort bij de ontgroening, denkt hij nog.

Maar daar blijft het niet bij. De manier waarop de korporaals Allan behandelen gaat van kwaad tot erger. Ze gooien rotte eieren en vissen in zijn bed en snijden zijn veters door terwijl hij onder de douche staat. Hij moet blowen en coke snuiven. Ook wordt hij bijna dagelijks fysiek mishandeld. Als Allan er iets van zegt, wordt hij uitgelachen. Met zijn einddoel – terug naar de commando’s – laat hij het over zich heenkomen.

De vernederingen stoppen niet. Er wordt regelmatig over Allan heen geplast in de douche, terwijl de sergeant erbij staat te lachen. Hij wordt op de grond vastgehouden en gedwongen de blote kont van een militair te likken. Allan wordt zelfs anaal verkracht.

Het verhaal van Allan is niet uniek. Ook twee andere soldaten vertellen aan de Volkskrant te zijn mishandeld en verkracht. Samen met Allan besluiten ze naar de sergeant-majoor te stappen. Na intern onderzoek heeft de defensie vier militairen uit hun functie gezet naar aanleiding van de incidenten. Allan heeft in oktober 2017 aangifte nog eens gedaan tegen de marechaussee.

De drie soldaten hebben in 2014 de eenheid in Schaarsbergen verlaten. Allan lijdt als gevolg van alle vernederingen en mishandelingen aan een complexe vorm van posttraumatische stressstoornis (ptss). Hij heeft niet het gevoel dat hij verder kan voordat de zaak grondig is onderzocht.

