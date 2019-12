Aha: 4x waarom werken in de kerstvakantie dikke prima is

Werken in de kerstvakantie, je doet het gewoon. Derde Kerstdag vier jij, mogelijk met een lichte kater, op kantoor of achter de kassa. Op het eerste oog een domper , maar eigenlijk is het dikke prima. En VIVA vertelt waarom.

4x waarom werken in de kerstvakantie dikke prima is:

1. Je houdt vakantiedagen over

Omdat je nú je vakantiedagen niet opneemt, heb je er aankomend jaar een paar extra om op te nemen. Dat betekent een extra lang weekend (of week) weg in 2020 terwijl iedereen gewoon moet zwoegen. Kaapstad in de wintermaanden schijnt ge-wel-dig te zijn!

2. Je to-do-list is binnen no time afgewerkt

Veel collega’s zijn waarschijnlijk met vakantie, wat betekent dat het erg rustig is op kantoor. Gevolg? Je wordt minder afgeleid door anderen (geen ellenlange gesprekken bij het koffiezetapparaat!) en er wordt niet om ieder wissewasje bij jou aangeklopt. Je to-do-list is zo afgewerkt en je bent ruim op tijd klaar.

3. Minder mensen om rekening mee te houden

Zoals genoemd zijn er minder mensen op kantoor, wat betekent dat je met minder mensen rekening hoeft te houden. Is die ene collega er niet die totaal niet van top 40 muziek houdt? Dan kunnen jullie nu eens eindelijk ongestoord de radiozender opzetten die de hits van nu draait. De collega die om 12.00 uur al wil lunchen afwezig? Dan kunnen jullie zonder gezeur wat later gaan.

4. Op dinsdagmiddag kun je het jaar al afsluiten met een borrel

Vandaag een VRIJMIBO op de planning? Good for you. En, weet je wat: op dinsdag kun je met je collega’s die er wel zijn wéér het glas heffen en proosten op 2020. Gezelligheid!

Bron: MarieClaire.nl, beeld: iStock