Aha: zó neem je je werk niet mee op vakantie

Een vakantie staat in het teken van ontspannen. En opladen! Máár in de voorbereiding ben je vooral gespannen. Van inpakstress tot losse eindjes op werk (mailtjes wegwerken! telefoontjes tackelen! presentaties aftikken). Niet. Heel. Chill. Toch zijn er een aantal tips die ervoor zorgen dat je voortaan je werk thuislaat en in alle rust op vakantie kan.

1. Informeer je collega’s



Vakantie goedgekeurd? Stuur een mailtje rond, zodat je collega’s ruim van tevoren weten welke periode je niet op kantoor bent. En ze taken van je over kunnen nemen. Team work makes the dream work. Zorg ervoor dat je de dag voor je vakantie nog een ‘ik-ga-op-vakantie-mailtje’ uitstuurt, ter herinerring. Hierdoor vermijd je dat ze je tijdens je vakantie benaderen, omdat ze nog met dringende vragen zitten.

2. Zorg dat je je werkzaamheden af hebt

Voor je eigen gemoedstoestand. En zodat je collega’s je op je vakantieadres niet kunnen ‘lastigvallen’ (en jij hen wél met #lifeisabech-foto’s). Hierdoor heb je het voor je vakantie waarschijnlijk wat drukker, maar het zorgt er wel voor dat je met een fijn gevoel naar je tijdelijke onderkomen kan vertrekken. Loopt jouw project door? Draag ‘m dan over aan een collega en informeer hem of haar over alle ins and outs.

3. Stel je out of office in

Op tijd! En dus niet op Schiphol nét voordat je gaat boarden. Wanneer je zorgt dat al je mailers automatisch antwoord krijgen met de mededeling dat je vakantie aan het vieren bent in een tropisch oord – en dus niet beschikbaar – bent, weet iedereen waar hij of zij aan toe is en dat ze dus iemand anders moeten benaderen. Geef óók aan bij welke collega (voor welk project) ze moeten zijn in jouw afwezigheid. Ook handig: als je je melding ook nog eens een dag eerder aanzet, zal je merken dat je helemaal ontspannen op vakantie kunt gaan.

4. Laat je werkplek netjes achter



Een opgeruimd bureau (of kantoor) is een opgeruimd hoofd! En met een opgeruimd hoofd wil je op vakantie. Plus: als één van je collega’s een van jou vele zelfhulpboeken voor op de werkvloer wil lenen, dan is-ie zo gevonden. Scheelt weer een What’s App bericht.

5. Zet je mail uit en laat je laptop thuis



En zet de eventuele groepsapp van werk op stil. Of piep er zelfs even tussenuit. Wanneer je al je werkmiddelen mee op vakantie neemt, ben je eerder geneigd om toch nog even snel je mail te checken. Of je te bemoeien met de nieuwe huisstijl van die ene grote klant. Don’t do it! Geniet nou ‘es van deze welverdiende vakantie! Je werk wacht op je bij terugkomst.

