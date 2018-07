Aha! Zoveel minuten zitten we per dag te niksen op kantoor

Op kantoor van Viva (maar ook van Facebook, Philips en Make A Wish) wordt gewerkt. Keihard gewerkt. Sure, maar er wordt ook weleens niks, nada, noppes gedaan. Of vaker dan weleens?

Onderzoek wijst uit

Wetenschappers, who else, hebben onderzocht hoeveel tijd we met z’n allen helemaal niks doen op kantoor. En met niks wordt bedoeld: flauwe giphy’s pleuren in groepsapps, online (sale) shoppen, je ex social stalken, koffiepauzes in de vorm van klets-koffiepauzes – noem het maar op. Bad sight, voordat je er erg in hebt is het alweer lunchtijd en heb je welgeteld een taak van je ellenlange to do lijst kunnen afstrepen. Gelukkig gaat het gros, een bammetje kaas en een verse jus (of zoiets dergelijks) later, als de wiedeweerga aan het werk. Of toch niet?

Tik, tak, tik, tak

Welnee, hoeveel kostbare tijd verspillen we dan op het werk met niks doen? Uit de American Time Use Survey blijkt dat werknemers gemiddeld 34 minuten op een dag niét werken. Oh, dat is te overzien. Niet te vroeg juichen, want toen de wetenschappers nader onderzoek pleegden, bleken er toch 16 hele minuten bij te komen. En stond de teller ineens op 50 minuten per dag (!). Ongeveer de helft van die tijd wordt besteed aan eten (primaire levensbehoefte) en de andere helft aan eerder genoemde vrijetijdsactiviteiten (secundaire levensbehoefte).

Herkenbaar?

Calm you tits, niet iedereen verspilt dezelfde hoeveelheid van zijn werkdag. Bewezen is dat hoe meer uren je werkt, hoe meer tijd je loopt te ouwehoeren. Balanceren! Remember, er is niets aan de hand als je weleens loopt of zit te niksen (minus de social-stalk-sessie van je ex). Pauzes nemen is namelijk goed voor je geest en voor je creativiteit.

