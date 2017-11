‘Al mijn kleren zitten in de was’ en andere tenenkrommende excuses om niet te hoeven werken

Heb je een zwaar weekend gehad en kan je echt je bed niet uitkomen om naar je werk te gaan? Blijkbaar is het helemaal niet zo gek om jezelf dan ziek te melden. Maar liefst 40 procent belt zijn of haar werk weleens af, zonder dat ie daadwerkelijk een griepje onder de leden heeft.

Volgens een enquête van CareerBuilder onder 6.000 werknemers meldt 40 procent zich weleens ziek zonder het echt te zijn. Als je dat doet, pas er dan wel mee op: 38 procent van de werkgevers controleert via social media of haar werknemer niet iets anders aan het doen is, terwijl hij of zij ziek op bed zou horen te liggen.

Smoezen

Naast ziek zijn, zijn er nog heel veel andere excuses te verzinnen om niet te hoeven werken. Uit de enquête kwamen echter wel heel bijzondere smoezen naar voren. De zeven creatiefste zetten we hieronder voor je op een rij.

‘Al mijn kleren zitten in de was, dus ik heb echt niks om aan te doen’

‘Er zat een beer in mijn tuin en ik durfde niet buiten komen’

‘Mijn valse nagels waren eraf gevallen, dus ik moest eerst heel dringend naar de manicure’

‘Er was een eclips en ik wist niet zeker of het wel veilig was om het huis te verlaten’

‘Mijn hond heeft mijn autosleutels ingeslikt en ik wacht tot ze er weer uit komen’

‘Mijn uniform past niet meer’

‘Ik heb mijn arm gebroken bij het worstelen met een vrouwelijke body builder’

Durf jij er eentje te gebruiken morgen?

Bron HLN.be | Beeld Shutterstock