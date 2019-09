Albert Heijn heeft een nieuwe supermarktmanager en ze heet Ilse

Nadat AH-supermarktmanager Meneer van Dalen (tien jaar lang vertolkt door Harry Piekema) in 2014 afzwaaide, was Albert Heijn even een stuurloos schip. Vind maar eens een waardige opvolger van de komische Meneer van Dalen, die uitgroeide tot een icoon. Welnu, na vijf jaar zoeken en ploegen is de plaatsvervanger gevonden. Ontmoet Ilse, het nieuwe gezicht van Albert Heijn.

Geheel volgens de tijdsgeest van nu is de nieuwe supermarktmanager van Albert Heijn geen man, maar een vrouw. Via een introductiefilmpje op de Facebook-pagina stelt Ilse zichzelf, haar vriend Bart, hun zoon Tommy en hun kat Muis voor. Je ziet het meteen: Ilse is een sympathiek mens. Een nuchtere Hollandse. Een waardige opvolger van Meneer van Dalen. En Ilse houdt van yoga.

De nieuwe supermarktmanager wordt gespeeld door Randy Fokke, die toevallig ook uit Zaandam komt. Woordvoerder van Albert Heijn Ronald van der Aart tegenover het AD: ‘Randy komt uit Zaandam, dat is voor ons een heel leuk detail. Albert Heijn is van origine een Zaandams bedrijf. Het heeft zo moeten zijn.’

Slagroomtaart voor iedereen!

Het introductiefilmpje werd gisteren door Albert Heijn op Facebook gepost. Blijkbaar zaten we met smart te wachten op deze kennismaking, want de views – nu zo’n 100.000 – lopen in rap tempo op. Voor de bekendmaking heeft de supermarktketen het filmpje ook intern laten zien, met een heuse livestream voor alle winkels.

En een nieuwe manager betekent natuurlijk féést. Daarom werden er 2.600 slagroomtaarten besteld om de komst van Ilse te vieren. Randy Fokke is hopelijk nog jaren te zien als Ilse, zegt Van der Aart. ‘Voor ons is het een belangrijke, nieuwe campagne.’

Meneer van Dalen

Toch hoeven we niet bang te zijn dat Meneer van Dalen in de vergetelheid raakt. Het is namelijk niet de bedoeling dat Ilse een kopie van hem gaat worden. ‘Dat was echt een typetje,’ legt Van der Aart uit. ‘Ilse is dat niet. Zij is een gewone, herkenbare vrouw die carrière als manager maakt binnen ons bedrijf. Net als klanten heeft zij ook haar eigen problemen in het dagelijkse leven.’

Harry Piekema was vanaf 2004 tien jaar lang te zien als de komische supermarktmanager. In totaal werden er 153 reclames geschoten met Piekema, tot de acteur er in 2014 zelf een punt achter zette. Overigens heeft hij in de nieuwe video een ereplekje: de voormalige manager duikt voor de neus van Ilse op als klant.

Bekijk de video hieronder.

Bron: AD, Albert Heijn | Beeld: Albert Heijn, YouTube