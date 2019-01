Daar mag op gedanst worden: Amerika’s jongste vrouwelijk congreslid ooit maakt direct statement tegen Republikeinen

De 29-jarige New Yorkse Alexandria Ortega-Cortez is er eentje om in de gaten te houden. Hoezo? Omdat deze down to earth politica met haar 29 lentes jong het jongste, vrouwelijke congreslid ooit is in Amerika. En omdat ze een tegenpool is van Donald Trump (en daar heel veel maling aan heeft).

Alexandria Ortega-Cortez

Laten we je even voorstellen aan Alexandria Ortega-Cortez. Ze is in 1989 geboren in de Bronx, New York. Zowel haar moeder als haar vader zijn van Puerto Ricaanse komaf. Haar vader was architect, maar de goedgebekte Alexandria vaart haar eigen koers: ze mag zichzelf inmiddels een politica, activist, Democraat en pedagoog noemen.

Instagram

Afgelopen week, op 3 januari, werd ze officieel bevestigd in het Amerikaanse congres. Dat zorgt voor flink wat opschudding, want naast dat ze jong is, doet Alex niet fake facts, opsmuk en vingertje wijzen. Alex is liberaal, progressief en persoonlijk: via haar Instagram-kanaal geeft ze een oprecht binnenkijkje in haar leven en haar opkomende carrière. Die binnenkijker kan thuis op de bank zijn, of in de politieke gangen van haar kantoor.

Door haar persoonlijke en eerlijke gebruik van Instagram wist ze zelfs vorig jaar tijdens de New Yorkse verkiezingen te winnen van een man die al meer dan tien jaar congreslid was.

Dance, dance, dance

Maar nu Alexandria congreslid is, moet ze flink aan de bak. Is het over met de pret? Aan haar volgers maakt ze direct duidelijk dat dat niet het geval is. Nadat een anoniem account vlak voor haar eerste werkdag een video uit de middelbare schooltijd van Ocasio-Cortez plaatste, waarin ze dansend te zien is, wist ze één ding zeker: met deze plagerijen uit de conservatieve hoek moet ze direct korte metten maken.

Haar reactie? Een video, in het congresgebouw, waarop ze danst en zingt op: ‘War! What is it good for? Absolutely nothing!’ Bijschrift: ‘Als Republikeinen al denken dat een dansende studente aanstootgevend is, wacht dan maar wat er gebeurt wanneer ze ontdekken dat vrouwen in het Congres ook dansen.’ Zo zie je maar weer, Alexandria Ocasio-Cortez is making America great again!

