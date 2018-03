De allerfijnste flexwerkplekken van Amsterdam

Er zitten veel voordelen aan het leven van een ZZP-per, maar één daarvan is toch wel dat je overal kunt werken. Vooral wanneer je even helemaal geen zin hebt om je werkdag thuis door te brengen, is het ideaal om je werkplek te verplaatsen naar een gezellige lunchroom of rustgevend barretje. Daarom hebben we hierbij de allerfijnste flexwerkplekken voor jou in Amsterdam!

Wyers Bar and Restaurant

Wie zegt dat business and pleasure niet samen kunnen? Nadat jij een hele dag druk bezig bent geweest, kun je na afloop gelijk aanschuiven. Wyers Bar and Restaurant heeft namelijk een absurd lekkere menukaart, en dan hebben we het nog niet eens over de fancy cocktails. Het grote voordeel aan deze flexwerkplek is dat je hier van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat kunt vertoeven. En voor wie niet in Amsterdam woont is het ook prima te doen. Het ligt namelijk op slechts zes minuten loopafstand vanaf Amsterdam Centraal Station.

Kanarie Club

In hetzelfde gebouw als de o zo geliefde eettentjes in de Foodhallen, zit ook het restaurant Kanarie Club gevestigd. Vooral bekend van de fotogenieke en heerlijke gerechten, maar ook om de leuke sfeer en uitstraling. Wanneer je dus een dagje wil flexwerken en niet vies bent van een kleurige omgeving, is dit the place to be om jouw werkdag door te brengen. En wanneer je geluk hebt, kun je hier ook nog eens flink netwerken. Het is immers dé plek om, onder het genot van een lekker gerechtje, kennis en ervaringen uit te wisselen.

Kitchen & Bar Van Rijn

Terwijl het een komen en gaan is van toeristen op het Rembrandtplein, heeft ook deze hippe tent zich er gevestigd. Leuk om in je vrije tijd te genieten van een heerlijke lunch of diner, maar ook prima geschikt om te werken of zakenafspraken te hebben. En wanneer je ’s avonds niets te doen hebt, kun je natuurlijk ook lekker blijven hangen om een cocktail of twee te drinken.

Mama Makan

Niet zo’n zin om de drukte van het centrum op te zoeken, ga dan naar het restaurant Mama Makan in het Hyatt Hotel in Amsterdam Oost. Door het vele groen en de open ruimte kun je heerlijk een paar uur in alle rust aan de slag met je projecten. En omdat je er als flexwerker van hartje welkom bent, kun je voor 20 euro lunchen én na werktijd gebruik maken van de gym en een afternoon snack. Heb je dat ook maar weer gehad toch?

Escobar

Terwijl jij plaats neemt aan een van de grote houten tafels of, wanneer de zon lekker schijnt op het heerlijke dakterras, voelt het allesbehalve of je in Nederland bent. De sfeer, inrichting en menukaart geven je namelijk meer het idee dat je je begeeft onder de Spaanse zon. De plek om niet alleen je werk, maar ook je gemoedstoestand een boost te geven!

