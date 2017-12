4x koffie drinken in de allerleukste tentjes

Zin in koffie? Wij zetten vier beste koffietentjes voor je op een rij.

Dé plek in Breda waar je geniet van goede koffie. Het is net een fikse woonkamer en door de grote raampartijen is het lekker naar buiten koekeloeren. Lunchen kan hier ook goed.

In Utrecht zitten de parels buiten het centrum, zoals in de Rivierenbuurt. Vergaap je bij binnenkomst aan het mooie espressoapparaat: een Mirage Idrocompresso van Kees van der Westen.

Verrassende plek, op het terrein van een plantenkwekerij in Boskoop. Met bonen van Single Estate Coffee Roasters en verse melk van de boer. Ook de taarten en lunch zijn uitstekend.

Een van de beste koffiespots van Antwerpen. Alles klopt er: het interieur, de fijne zetels en de vers gebrande koffiebonen.

