Alles wat je altijd al hebt willen weten over de ramadan

Sabah Abdelaoui (40) doet al voor de vijfentwintigste keer mee aan de ramadan. VIVA vroeg haar naar alle ins and outs, want wat mag ze nu wel en wat beslist niet?

Wat is in de vijfentwintig jaar dat je meedoet de gekste vraag die je hebt gehad rondom de ramadan?

‘Elk jaar krijg ik wel de vraag of ik echt niet mag drinken, zelfs geen water. Ik denk dat mensen niet precies begrijpen dat het algehele onthouding is tot zonsondergang, dus nee, ook geen water. Maar ook of ik wel mijn tanden mag poetsen. Zoiets simpels mag natuurlijk wel gewoon. Je moet toch schoon en verzorgd voor de dag komen. Het geloof verbiedt dat niet.’

En hoe denk je dan dat er in het algemeen naar de ramadan wordt gekeken?

‘Ik denk dat veel mensen denken: het is heel zwaar, ik trek dat niet. Of: ik zou flauwvallen. Maar ik weet uit ervaring dat het gewoon een kwestie is van de knop omzetten. Het is heel anders wanneer je ’s ochtends opstaat en weet dat je de hele dag niets gaat eten of drinken dan wanneer je wel mag eten, maar dat niet doet. Je lichaam reageert er dan heel anders op.’

Is het zo dat je mensen ontwijkt die aan het eten zijn?

‘Nee, ik heb er totaal geen moeite mee als mensen in mijn buurt eten en drinken. Daar voelen anderen zich vaak schuldig over, maar dan denk ik: het is een keuze die ik heb gemaakt. Waarom zou jij je daarover schuldig voelen? Iemand die een dieet volgt, kiest daar toch ook voor. Dan ben je er als omstander ook niet mee bezig of je wel of niet naast die persoon gaat eten.’

De afgelopen weken is het behoorlijk warm. Is dat een uitdaging?

‘Je merkt dat je door de hitte weinig energie hebt, maar het is niet zo dat ik snak naar water. Ik zorg er echter wel voor dat ik niet volop in de zon ga. Wat dat betreft heb ik wel mazzel: ik werk onregelmatige diensten, dus ik heb mijn diensten er zo goed mogelijk op aangepast dat het uitkomt met het vasten.’

Merk je nu ook dat je sneller geïrriteerd raakt omdat je vast?

‘Nee, daar heb ik niet veel last van. Ik heb meer moeite met de gebroken nachten.’

Slaap je dan ook slechter?

‘Nee, dat niet. Alleen dat je ’s nachts opstaat om te eten en dan óf weer terug naar bed gaat óf dat je alweer naar je werk gaat. We eten natuurlijk ook pas om kwart voor tien en dan gaat de wekker weer om half 3 ’s nachts. Dan heb je dus maar een paar uurtjes geslapen. Aan het einde van mijn dienst zit ik aan mijn limiet.’

En als je dan eenmaal mag eten, schrans je je dan helemaal vol?

‘Nee, dat kan ik niet. Respect voor mensen die dat wel kunnen. Maar ik eet een soepje en daarna wat lichts. Meestal is dat wat fruit, groente of een fruitshake. Met wat water en thee. Meer kan ik echt niet op. Ik ben sowieso geen grote eter, dus dat scheelt. Ik denk dat mensen die veel meer eten ook meer moeite hebben met het vasten.’

Hoe zit het als je ongesteld bent?

‘Als je ongesteld bent mag je niet meevasten. Dat is dan een soort rustpauze voor je. Ook als je ziek of zwanger bent of vrouwen die borstvoedingen geven, mogen gewoon eten. Maar dat moet ze wel inhalen. Alleen dat mag dan ook in bijvoorbeeld december als de dagen korter zijn.’

En zitten er daarnaast nog meer regels aan de ramadan?

‘Het is niet alleen het niet-eten. Maar ook dat je je onthoudt van het doen van slechte dingen en slecht praten. Zoals roddelen – waar wij vrouwen nogal goed in zijn. Je gaat er bewuster op letten dat je niet slecht praat en niet boos wordt. Het is van belang dat je je emoties onder controle houdt.’

