Als de dood voor spinnen? Met deze truc jaag je ze weg

Wist je dat er gemiddeld in ieder huis zo’n 1.500 spinnen te vinden zijn? En nu het najaar weer begonnen is, zijn ze ook meer zichtbaar dan in andere maanden. Krijg jij ook de kriebels van de achtpotige beestjes? Met deze truc jaag ze allemaal weg.

Het is zo simpel, maar je moet het even weten: spinnen vinden de geur van munt verschrikkelijk. Volgens onderzoek zal je dan ook een stuk minder spinnen in je huis vinden, wanneer je je huis voorziet van de lucht van de plant.

Muntthee

Zet een kop verse muntthee in de buurt bij de spinnen, of haal een hele muntplant in huis. Etherische muntolie heeft een nog sterkere geur, waardoor de spinnen direct je huis uitvluchten.

Het proberen waard, toch?

Bron Cosmopolitan | Beeld iStock