Wat als je vlak na je trouwen beseft dat hij toch niet de ware is…? Het overkwam Asha

Kort na hun trouwen beseft Asha dat Ronnie toch niet de sprookjesprins is die ze in hem zag. Ronnie weigert echter in te stemmen met een scheiding. Als Asha ten einde raad naar een vriendin vertrekt, geeft haar tante haar een soms geld om een nieuw leven op te bouwen. Maar voordat Asha dat geld kan opnemen, heeft Ronnie het al in zijn bedrijf gestoken.

Asha: ‘Ik zat eigenlijk altijd bij tante Filly, want thuis was het niet echt gezellig. Ook toen ik ouder werd en op mezelf ging wonen, bleef ik haar opzoeken. Het is een hele lieve, wijze vrouw en ik volg haar adviezen eigenlijk altijd blindelings op. Behalve met Ronnie, en daar heb ik immense spijt van. Zij zag hem vanaf het begin niet zitten, noemde hem een gladjakker. Maar ik vond zijn blitse auto en de nachtclubs waar hij me mee naartoe nam wel interessant. In het begin behandelde hij me echt als een prinses, heel anders dan die onbehouwen broers van mij.

Onze huwelijksdag was net een sprookje, maar zodra we getrouwd waren, draaide Ronnie als een blad aan de boom om. Opeens was ik zijn prinsesje niet meer. Hij begon me te commanderen en ook in bed werd hij steeds ruwer. Tante Filly zei dat ik zo snel mogelijk van hem moest scheiden. Ik begreep dat ze gelijk had en dat heb ik ook tegen Ronnie gezegd. Maar die houdt de scheiding al anderhalf jaar tegen. Drie weken geleden hield ik het niet langer uit en ben ik naar een vriendin vertrokken. Toen tante Filly dat hoorde, heeft ze meteen vijftienduizend euro op mijn rekening gestort zodat ik een eigen leven kon opbouwen. Zo lief! Maar toen ik de volgende dag iets van dat geld wilde opnemen, bleek het weg te zijn, ingepikt door Ronnie. Ik durf het niet aan tante Filly te vertellen, maar hoe krijg ik dat geld nou terug?’

Ronnie: ‘Ik heb gewoon recht op dat geld. Zo staat dat toch in de wet? Asha heeft twee jaar in mijn huis gewoond en van mijn salaris geleefd en al die tijd heb ik haar nooit over geld gehoord. Mijn centen uitgeven, ja, dat kon ze goed. Maar nu ik háár geld nodig heb, eventjes, begint ze opeens te mekkeren. Wat een gezeur.

Ik heb een im- en exportbedrijf. Ik heb een goede neus voor zaken, maar om wat te kunnen verdienen moet je af en toe flink investeren en snel handelen. Drie weken geleden kon ik voor tienduizend een partij katoen uit Brazilië krijgen. Dat geld had ik op dat moment niet, dus toen heb ik even op Asha’s spaarrekening gekeken. Ik heb een extra pasje en ik ken haar codes. Bleek dat daar ruim voldoende op stond. Ik heb ik die tienduizend direct naar mijn zakenrekening overgeschreven en nog diezelfde middag heb ik die partij katoen gekocht.

De volgende dag hing Asha woedend aan de telefoon, ze beschuldigde me zelfs van diefstal. Belachelijk. Zo lang we niet officieel gescheiden zijn, is dat geld net zo goed van mij.

Ik wist trouwens niet eens dat ze het van haar tante had gekregen. Echt iets voor dat mens om zoiets achter mijn rug om te doen. Ze heeft altijd de pik op mij gehad. Door haar is Asha naar die vriendin vertrokken, dat weet ik zeker. Nou, als ik die katoen met een vette winst heb verkocht, moet je zien hoe snel ze weer thuis komt wonen.’

De mediator: ‘Jullie hebben een fijne relatie die je samen bezegeld met een prachtige huwelijksdag en vanaf dat moment is er volgens Asha iets veranderd. Het zou goed zijn om daar wat meer over te vertellen Asha. Wat hebben jullie daarmee gedaan? Asha geeft aan te willen scheiden. Jij hebt het over terugkomen Ronnie. Om dat laatste voor elkaar te krijgen zal er denk ik iets anders moeten gebeuren dan een flinke winst op het katoen. Vandaar mijn vraag om wat meer uitleg over de relatie van Asha. Is er nog een kans of is die al voorbij, dat is de vraag. Als het voorbij is, kan je met een mediator aan de slag als je daar samen voor kiest. Maar als één van beide daar geen medewerking aan wil verlenen dan ga je naar een advocaat die dan voor jou de scheiding aanvraagt bij de rechter. Je hebt elkaar daarvoor niet nodig. Prettig is anders uiteraard. Jullie hebben wel in de gaten dat ik geen woord rep over het geld van de tante. Het is misschien goed als tante vertelt of hier sprake is van een schenking of een lening. Als het dat laatste is moeten jullie het nog aan haar terugbetalen. Als jullie in mediation gaan kan je daar mooie afspraken over maken om hier uit te komen. Maar dat komt allemaal pas aan bod als de kogel door de kerk is over jullie relatie.

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

