Alsjeblieft: wij hebben dé oplossing voor een Expeditie Robinson zonder BN’ers

Expeditie Robinson telt samen met Boer Zoekt Vrouw, Heel Holland Bakt, Wie Is De Mol – en vooruit – ook Temptation Island als een van de favoriete programma’s van Nederland kijkbuisland. Al jaren behoort de expeditie tot de top, maar toch is er ieder jaar veel kritiek op de uitvoering. Want zijn die BN’ers nou echt nodig? En moet het gros van de kandidaten nou echt vooral jong & hip zijn?

Ik bedoel, het selecteren van de kandidaten gaat inmiddels via een vast stramien: 2 vijftigplussers, 2 à 3 stoere rappers, een handjevol influencers-modellen-vloggers, 2 ex-topsporters en een paar Zonen of Dochters Van. Liefst dus knap, fit en populair bij het jongere publiek. Na de eerste aflevering regent het steevast tweets met wie zijn deze BN’ers? – want die jonge hippe mensen zijn alleen bekend bij andere jonge hippe mensen – en kun je vaak uitstippelen wie met wie een bondje gaat sluiten (want jonge hippe mensen zetten graag in op andere jonge hippe mensen = voorspelbaar). Dus doen de makers van het programma er goed aan om vast te houden aan de BN’ers, zoals ze sinds 2010 doen? Daarover valt te twisten.

Eiland van de Onbekenden

Gelukkig kregen de makers zelf ook door dat er iets moest veranderen en werden er vorig jaar ‘onbekenden’ toegevoegd aan het Robinson-assortiment. Welgeteld vier. Op een apart eiland. Ik weet niet wat erger is; helemaal geen onbekenden of onbekenden die op een apart eiland worden gezet zodat het verschil nóg meer wordt benadrukt (en de BN’ers dus een nog grotere egoboost krijgen). Allemaal een beetje zonde, want die egoboosterij komt het programma niet ten goede (Aïsha en Tony, ik kijk naar jullie).

En dus wordt er door velen gretig terugverlangd naar de tijd vóór de BN’er-variant van Expeditie Robinson. De tijd van onbekende Nederlanders die niets liever wilden dan survivallen. De tijd waarin de innerlijke Robinson Crusoe nog de maatstaf was om te overleven. De tijd waarin er nog werd gevochten om die ene banaan, in plaats van alsmaar die complotjes die nu eigenlijk al hun oorsprong vinden in de Jimmy Woo. Het Eiland van de Onbekenden is dit jaar al uitgebreid van vier naar zeven, maar is dat genoeg…?

Alleen maar onbekenden

Daarom nu een gouden tip: switch naar de Belgische variant. Want heel fijn nieuws: sinds dit jaar heeft de Belgische zender Vier het survivalprogramma terug op het scherm gebracht. Achttien jaar na het allereerste seizoen kunnen de Belgen nu weer genieten van de Expeditie Robinson zoals we die ooit allemaal hebben leren kennen: de oerversie, zonder VIPS. Dus gewone doodnormale Belgen, klinkt je dat niet als muziek in de oren? Die uitvoering was voor het laatst te zien in 2012.

De terugkomst van het programma bleek een groot succes: in totaal hebben 2.000 Vlamingen zich aangemeld, waarvan 16 kandidaten de strijd met elkaar zijn aangegaan voor de titel van Robinson van 2018. Nog fijner nieuws: de Belgische variant is inmiddels vijf afleveringen bezig en terug te kijken via de website van Vier.

Wie had het nog over Donny Roelvink…?

Bron: HLN, NRC, Vier | Beeld: Expeditie Robinson België, Vier