Altijd al een boek willen schrijven? Zo kreeg Danielle Steel het voor elkaar om er 179 te schrijven

Een boek schrijven, wie wil dat nou niet? Maar vaak komen we tijd, rust en vooral heel veel tijd te kort om er eens goed voor te gaan zitten. En zo blijft dat boek altijd die langgekoesterde droom. Toch is het Danielle Steel gelukt om 179 boeken te schrijven – ze is 71 jaar. Wat is haar geheim?

Danielle Steel

Toxic Bachelors, First Sight, Star, Heartbeat, het zijn slechts enkele titels die Danielle Steel op haar naam heeft staan. Haar boeken worden overal vertaald en wereldwijd worden er miljoenen exemplaren verkocht. Ja, die Danielle mag ze met al haar liefdesverhalen gerust de Koningin van de Romannetjes noemen. Haar eerste boek kwam uit in 1973 en inmiddels zijn we 46 jaar en 179 boeken verder. Dat komt neer op zo’n vier boeken per jaar. Hoe doet ze het?

Vrouw van staal

De succesvolle schrijfster – volgens Forbes is ze zo’n 350 miljoen dollar waard – werd onlangs uitgebreid geïnterviewed door de Amerikaanse Glamour. Daar gaf ze antwoord op de prangende vraag: hoe kun je zoveel boeken schrijven? Dat komt volgens Steel door één ding: ze slaapt amper.

De gemiddelde werkdag van Steel duurt zo’n 20 tot 22 uur. Maar ze geeft ook toe dat ze soms een volledige 24 uur achter haar bureau zit te typen. Naar eigen zeggen is dit proces altijd hetzelfde geweest, decennium na decennium: om 8 uur ’s ochtends kruipt ze achter haar bureau, eet ze toast met decaf ijskoffie en begint ze met schrijven. Ze slaapt zo’n vier uur per nacht.

Millennial burnout

Je moet dan ook niet aankomen met millennial burnouts bij mevrouw Steel. Hier gelooft ze namelijk niet in, zo geeft de 71-jarige schrijfster te kennen in het interview. Ze bezocht onlangs een van de hoofdkantoren van Amazon en was geschokt door zoveel ‘extraatjes’ te zien op een plek waar gewerkt moet worden. ‘Ik had die kwaliteit van leven nooit verwacht op mijn vijfentwintigste. Ik had drie banen tegelijkertijd en na het werk schreef ik. Nu moet werken allemaal hartstikke leuk zijn, in mijn tijd moesten we gewoon beuken.’

En bij die mentaliteit zweert de schrijfster. Of het nu in haar huis in San Francisco of Parijs is, Danielle werkt altijd en overal. ‘Dood of levend, regen of zonneschijn, ik zit achter mijn bureau en doe mijn werk.’ Ook leuk om te weten: ze typt nog altijd op een oude typmachine – de 1946 Olympia standard typewriter.