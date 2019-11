Een onbevredigender gevoel dan in bed stappen en je realiseren dat je vandaag niet hebt kunnen doen wat je wilde doen, en dat dat dus morgen moet gebeuren, is er niet. Toch zal het voor veel mensen herkenbaar zijn. Want we hebben massaal teveel te doen in te weinig uren op een dag. Daarom hier wat tips die je helpen om de tijd beter te managen.

Naast je werk, je relatie, en je sociale leven heb je ook nog een digitaal leven. Paul Loomans, zenmonnik en anti-stress trainer, vertelt aan mt.nl dat de digitalisering maakt dat we altijd ‘aan’ staan. Een pushmelding hier, een appje daar. Onze telefoon ‘praat’ voortdurend tegen ons, en stoort ons door meldingen te geven als we eigenlijk met iets anders bezig zijn.

Een beetje lanterfanteren

Ga bij jezelf eens na hoe vaak het nog voor komt dat je een moment niets doet? En met ‘niets doen’ bedoelen we dus ook niets. Dus geen spelletje op je telefoon. Geen instagram checken, niet even kijken wat hoe weer morgen wordt. Vroeger, voor het smart-telefoon tijdperk, zaten er genoeg momenten in de dag waarop je niets deed. Als je op een afspraak of op de bus zat te wachten, keek je voor je uit. Als je in de trein zat las je een boek, of keek je uit het raam. Als je naar de wc ging, deed je ook echt dat en zat je niet óók nog op je mobiel. Kortom: je geest kreeg meer momenten van rust.

Stoorzender

Tijdens die korte momenten van niets had je hoofd de ruimte om op te laden, wat zorgt voor meer focus. Doordat we onze mobiel overal mee naartoe nemen, hebben we vrijwel geen momenten meer om op te laden. Want onze telefoon communiceert voortdurend met ons. Op allerlei momenten bliept het ding met informatie. Ook als je net ergens op gefocust bent. Om na die afleiding weer opnieuw geconcentreerd te raken, kost veel energie.

Ff niets

Wat helpt nou? Het belangrijkste is om zelf wat ‘witjes’, zoals Paul Loomans ze noemt, in te bouwen in je dag. Een aantal keer per dag een korte periode niets doen. Even uit het raam staren, een kort stukje lopen. Als er maar niets tussendoor kan komen. Dus leg je telefoon weg en zet ‘m op stil. Paul Loomans: ‘Langer dan vijf minuten hoeft het niet te duren. Geen tijd? Juist dan is het nog belangrijker. Naar de wc gaan mag ook, als je maar niet je telefoon meeneemt’.

Laat het over aan je intuïtie

Daarbij zegt hij dat het bealangrijk is om als er tijdens het witje gedachten opkomen aan alles wat je nog moet doen, daar kort aandacht aan te schenken. Bedenk wat de taak is, en hoe je die kunt uitvoeren. Vervolgens geeft hij aan dat je het moet overlaten aan je ‘innerlijke planning’ zoals hij het noemt. Loomans gelooft er namelijk in dat onze intuïtie zelf kan bepalen wanneer het beste moment is om een taak uit te voeren. ‘Dat is niets geheimzinnigs. Neurowetenschappers weten al dat de intuïtie zich baseert op al onze ervaringen uit het verleden. Het gaat dus eigenlijk om heel gecalculeerde besluiten. Je intuïtie kan eigenlijk veel beter omgaan met de omstandigheden dan je ratio.’

Bron: MT.nl | Beeld: iStock