Dit is waarom aluminiumfolie een matte en gladde kant heeft

Je hebt het je misschien weleens afgevraagd: waarom heeft aluminiumfolie eigenlijk een gladde en een matte kant? En heeft dat ook nog een bepaalde functie?

Reynold’s Kitchen, een Amerikaans bedrijf dat onder andere het zilveren folie produceert, legt het uit.

Er wordt weleens gezegd dat de matte kant een betere geleider is, omdat je daarmee een vlakker oppervlak zou creëren. De glimmende kant zou weer meer hitte vasthouden, waardoor bijvoorbeeld je vis uit de over krokanter wordt. Wat blijkt? Dat aluminiumfolie een glimmende en een matte kant heeft, is puur het gevolg van het ontwikkelingsproces. ‘De folie wordt tijdens het proces ‘gewalst’ in lagen,’ legt het bedrijf op hun website uit. ‘Walsen is een proces waarbij hitte en spanning wordt gebruikt om de folie zo uit te strekken dat het de juiste dikte krijgt. We walsen twee lagen tegen elkaar, want als we dat niet zouden doen, scheurt de folie tijdens het proces. Komt de folie in contact met een andere laag, dan krijg je de doffe kant. De blinkende kant is niet in contact gekomen met een ander vel metaal. Maar welke kant je gebruikt bij het koken, maakt helemaal niet uit.’

Weet je dat ook weer.

Bron HLN.be | Beeld Sanoma Beeldbank