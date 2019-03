Amal Clooney lanceert award voor female empowerment

Ze is een van de beste vriendinnen van Meghan Markle, getuige haar aanwezigheid bij diens babyshower in New York een aantal weken geleden, maar ze weet nu ook handig aan te pappen met Meghan’s schoonvader. We hebben het over Amal Clooney, die samen met prins Charles een nieuwe award voor female empowerment lanceert.

Amal Clooney Award

Prince’s Trust International, het goede doel van Charles, maakte deze week bekend dat het een nieuwe award lanceert, de ‘Amal Clooney Award. Met deze award wil de organisatie ‘het werk van jonge vrouwen die het tegen de verwachting in is gelukt om een blijvend verschil te maken in hun gemeenschap’ in het zonnetje zetten.

De award is gericht op jonge vrouwen tussen de 11 en 30 jaar en de winnares zal door Amal Clooney hoogstpersoonlijk gekozen worden. De eerste uitreiking van de award staat gepland voor 2020.

‘De toekomstige leiders van de wereld’

‘Ik ben vereerd dat de Prince’s Trust International-organisatie mij heeft gevraagd om mee te doen aan dit wereldwijde initiatief dat stilstaat bij jonge vrouwen die het verschil maken. Het is een voorrecht om een rol te spelen in een project dat de aandacht richt op prachtige vrouwen die de toekomstige leiders van de wereld zijn.’

Amal en haar man George Clooney behoren inmiddels tot de inner circle van Buckingham Palace. Niet alleen waren ze aanwezig op de bruiloft en op de baby shower, vorige week werden ze ook gespot tijdens een gezellige onderonsje op het paleis.

