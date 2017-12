Amber maakt het met 2 glimpse mogelijk om te reizen met locals: ‘De kleinste dingen zijn al een hele belevenis’

Pasta maken in Italië? Meehelpen op een rendierenboerderij in Scandinavië? Wat voor de een normaal is, kan voor een ander een bijzondere beleving zijn, zo ondervond Amber van den Putte. Ze startte daarom het online platform 2 glimpse op, waarmee mensen vanuit de hele wereld, die geïnteresseerd zijn in andere culturen, contact met elkaar leggen en elkaar laten kennismaken met hun lokale gebruiken en gewoonten. Wij spraken met Amber over 2 glimpse.

Hoe ben je op het idee gekomen?

Amber: ‘Ik houd zelf erg van andere culturen. Omdat ik het ook belangrijk vind dat mijn kinderen (14 en 16 jaar) goed Engels kunnen, zitten ze op een school met tweetalig onderwijs. De school van mijn kinderen werkt veel met uitwisselingen, waardoor mijn gezin en ik vaak gasten van andere culturen in ons huis hebben. Zo hebben we kinderen uit China, India, Duitsland, Engeland en Ierland gehad. Ik merk dat ik het leuk vind om te laten zien hoe wij leven. En wederzijds vonden de gasten dit ook érg interessant. Toen mijn oudste dochter vorig jaar naar India ging voor een uitwisseling, is het balletje van 2 glimpse gaan rollen. Vlak voor haar vertrek kreeg ik een berichtje van de gastmoeder of mijn dochter haar hardloopschoenen kon meenemen, omdat zij elke ochtend om half vijf gaat hardlopen omdat Mumbai dan nog helemaal leeg en rustig is. Dat vond ik zo bijzonder. Het enige wat ik vervolgens kon denken was: kan ik ook niet op uitwisseling? Na lang zoeken kwam ik erachter dat dit dus niet het geval is. Je hebt vrijwilligerswerk, huizenruil en crowdsurfing, maar niemand die je de gang van zaken laat zien. Dit was het moment dat ik tegen mijn familie zei dat ik het wilde oprichten. Ik zou wel zien of het alleen voor mezelf zou zijn, of dat meer mensen het leuk vinden. Het enige wat mijn familie kon denken was: het zal wel. Maar ik geloofde erin, dus ben ik ervoor gegaan.’

Hoe is de naam 2 glimpse ontstaan?

‘Een week na het ontstaan van het idee moest er natuurlijk ook een naam komen. Mijn eerste opties waren ‘broaden your world’ of ‘broaden your horizon’. Maar deze namen waren allebei al bezet. Na lang nadenken kwamen op het woord ‘glimpse’. Je vangt namelijk een glimp op van iemands leven. Maar ook glimpse was al geclaimd door een Californisch bedrijf. Uiteindelijk is het 2 glimpse geworden.’

Je was productmanager bij ABN Amro. Dat is nogal een overstap.

‘Ja, inderdaad. Alhoewel het wel iets met elkaar te maken heeft. Bij de ABN Amro maakte ik producten om mee betalen, zoals contactloos betalen. En wat ik nu aan het doen ben met 2 glimpse is eigenlijk ook een product maken. Voor de rest is de ABN Amro ver weg van wat ik nu aan het doen ben. Ik heb ook ontslag genomen bij de ABN Amro. Mijn oud-collega’s hoor ik nu nog met verbijstering zeggen: ‘hoe ben je daar nou in hemelsnaam op gekomen?’

Kan je voorbeelden geven van wat je allemaal zou kunnen doen met 2 glimpse?

‘In mei had ik een Française in huis. Ze werd door een vriendin, die Frans docent is aan de Hogeschool van Rotterdam, uitgenodigd om in de lessen te komen. De leerlingen konden op die manier met een échte Française praten. En zij kon zien hoe het er op een Nederlandse school aan toegaat. Dus ook op zakelijk gebied kan 2 glimpse interessant zijn. Ook had een kennis van mij laatst iemand uit Australië op bezoek. Hij haalde haar gast met de fiets van het station op. In Nederland is het heel normaal dat je achterop de bagagedrager springt, maar in Australië is dit verboden. Ook mag je in Australië niet zonder helm fietsen. Het fietsen van station naar huis duurt misschien een kwartiertje, maar was voor haar gast al een hele ervaring op zich. Ook bij mij in huis heb ik met deze grote cultuurverschillen te maken gehad. Zo konden de Chinese kinderen geen traplopen omdat ze in de grote stad in China geen trappen hebben, daar wonen ze allemaal in grote flatgebouwen met liften.’

Via 2 glimpse kom je terecht bij locals. Hoe kom jij aan die locals?

‘Het is veel makkelijker om Nederlanders te vinden dan buitenlanders. Wat ik nu heb gedaan is vijf focuslanden samengesteld waar ik actieve marketing wil gaan doen: Finland, Zweden, India, Engeland en Nederland. Deze landen heb ik gekozen omdat er goed Engels wordt gesproken en er ook veel gereisd wordt. Amerika was geen optie; daar praten ze wel Engels maar gaan ze niet snel hun land uit. Het betekent natuurlijk niet dat mensen uit andere landen zich niet mogen aanmelden. Iedereen is welkom.’

Waarom is het juist zo leuk om tijdens het reizen ‘het echte leven te ervaren’?

‘De culturen zijn zo anders: de kleinste dingen zijn al een hele belevenis. Bijvoorbeeld die familie uit India waar mijn dochter verbleef, toen ze terugkwam had ze allemaal Indiaas eten meegekregen. We hebben er drie dagen van kunnen eten. Het hoeft dus allemaal niet zo ingewikkeld en het is leuk om iets voor de ander te doen.’

De strandvakanties lijken te worden ingeruild voor reizen waarbij je de cultuur ervaart. Hoe komt dat denk je?

‘Misschien is de wereld wel toegankelijker geworden. Er zijn meer faciliteiten. Je kan je tegenwoordig goed voorbereiden op de activiteiten die je wil ondernemen, door bijvoorbeeld online informatie op te zoeken.’

Voor wat voor mensen is 2 glimpse?

‘2 glimpse is geschikt voor mensen die met locals willen reizen om zo het echte leven te ervaren. maar als je bijvoorbeeld niet op vakantie kan door geldgebrek of doordat je misschien voor iemand zorgt, is 2 glimpse ook een ideale uitkomst. Door iemand uit het buitenland naar je eigen omgeving te halen krijg je toch een beetje dat buitenlandgevoel.’

Wat is de grootse uitdaging?

‘Mijn grootste uitdaging is om ervoor te zorgen dat mensen buiten Nederland zich aanmelden. Mijn doel is om voor de zomer 250 profielen te hebben. Waarvan maximaal 100 uit Nederland en 150 uit het buitenland.’

Wat hoop je te bereiken met 2 glimpse?

‘Een tijdje geleden had je de discussie over Turkije. Veel mensen dachten en spraken negatief over dit land. Toen dacht ik: wat nou als je bij een Turkse familie op bezoek bent geweest? Dan weet je dat er ook hele ‘normale’ en aardige mensen wonen, in plaats van dat je het land als agressief ziet. Ik hoop echt dat 2 glimpse kan bijdragen aan begrip en waardering hebben voor elkaar. Ook denk ik dat als je je leven door de ogen van een buitenlander ziet, je de schoonheid van je eigen leven weer gaat zien.’