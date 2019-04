Anna: ‘Mijn ex wil ons verleden uitwissen, hoe houd ik dit tegen?’

Sinds hij Merel kent is Mike een ander mens, een gelukkiger mens. Nu pas beseft hij dat al die jaren met Anna een vergissing waren en daarom wil hij die tijd zo snel mogelijk achter zich laten. Hoewel de scheiding haar pijn doet, koestert Anna de herinneringen aan haar tijd met Mike en ze peinst er niet over om hun boerderij te koop te zetten.

Anna: ‘Ik dacht echt dat Mike voor mij zou kiezen. We kennen elkaar al sinds de middelbare school en vervolgens hebben we allebei in Delft gestudeerd. Toen ik een baan in Hoorn kreeg, zijn we daarnaartoe verhuisd. We hebben een oude boerderij gekocht en die samen helemaal opgeknapt. Elke steen is door onze handen gegaan. We zijn nogal op onszelf, we hebben niet veel vrienden. Die hadden we niet nodig. We hadden genoeg aan elkaar, dacht ik. We hebben zo veel beleefd samen, zo veel herinneringen. We kunnen echt heel goed met elkaar overweg, dacht ik.

Daarom kwam zijn beslissing om mij te verlaten ook als zo’n schok. Van het ene op het andere moment had ik niemand meer om over vroeger te praten. Het is alsof mijn halve leven is weggevaagd, erger nog, alsof het met terugwerkende kracht niets meer waard is, nooit iets waard is geweest. Dat vind ik heel pijnlijk. Daarom wil ik in de boerderij blijven wonen, gewoon, met onze oude spulletjes. Die helpen me om de herinneringen levend te houden.

Maar nu zegt Mike dat hij alles wil verkopen, de boerderij en alles wat erin staat. Met een schone lei beginnen, noemt hij dat. Maar ik wil helemaal niet met een schone lei beginnen. Ik wil niet dat hij weggaat en ik wil ook niet dat hij ons verleden weggooit. Ik koester mijn herinneringen. Die mag hij niet van me afnemen.’

Mike: ‘Mijn carrière als architect is nooit van de grond gekomen. Ik ben als stagiair begonnen bij een architectenbureau, maar dat haantjesgedrag, daar kon ik niet mee overweg. Binnen een jaar was ik burn-out. Anna kon zich wel staande houden, of misschien is het voor vrouwen anders. Zij is inmiddels partner en heeft zelfs prijzen gewonnen met haar ontwerpen.

Na mijn burn-out heb ik bijna drie jaar fulltime aan onze boerderij gewerkt. Ik heb alles van de grond af aan opgebouwd. Vorig jaar was het klaar en toen viel ik in een gat. Ik heb nog overwogen om bij het kantoor van Anna te gaan werken, maar dat leek me toch niet zo’n goed plan. Het is toch een beetje gênant om helemaal onderaan te beginnen terwijl je vrouw aan de top staat. Via een loopbaancoach kwam ik bij yoga terecht en daar leerde ik Merel kennen.

Na de lessen voerden we lange gesprekken en er ging een wereld voor me open. Eindelijk iemand tegen wie ik niet op hoefde te kijken, met wie ik geen competitie voelde.

Dankzij Merel besef ik dat ik aldoor bezig was om tegen Anna op te boksen, te bewijzen dat ik ook iets voorstelde. En elke keer verloor ik die strijd. Ik word bijna misselijk als ik aan mijn tijd met Anna denk en ik wil het het liefst allemaal vergeten. Daarom wil ik de boerderij en onze spullen ook verkopen. Weg met die ballast! Ik krijg de kriebels als ik hoor hoe Anna zich aan ons verleden vastklampt.’

De mediator: ‘Wat goed dat je erachter bent wat je energie kostte Mike. Hebben jullie het hier samen ook over kunnen hebben? Had jij iets door bij Mike, Anne? Of was het een donderslag bij heldere hemel? Jullie staan op het punt om samen afspraken te gaan maken over het scheiden. De vraag is hoe je er beiden bij zit. En als dat vol boosheid, verdriet of een andere emotie is, hoe gaan we daar mee om? Ik stel mij zo voor dat jullie aan tafel komen bij een mediator die jullie gaat helpen om afspraken te maken over de woning. De mediator kan op zo’n manier begeleiden dat de afspraken voor jullie allebei okay zijn.

Dat lijkt nu ver weg. Maar je zal zien dat je gaandeweg het proces meer open komt te staan om tot iets te komen. Wat dat dan ook moge zijn. Dat komt doordat de mediator jullie zal helpen om naar elkaar te luisteren en begrip te krijgen voor elkaar. Als je samen bezig blijft lukt dat niet of je één van de twee geeft volledig toe op de ander. Dat komt door de emoties die in de weg staan. Maak zo snel mogelijk een afspraak dat gaat jullie uiteindelijk rust geven.