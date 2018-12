Caberetier Anne Neuteboom: ‘Het is nu een kwestie van doorpakken en rechtop blijven staan’

Want: de cabaretière tourt door Nederland met haar nieuwe voorstelling Kijk haar gaan.

Waar haal je je inspiratie vandaan?

‘Uit mijn persoonlijke leven, maar niet in die zin dat ik het alleen maar over mezelf heb. Qua inhoud bouw ik bijvoorbeeld voort op een anekdote in de supermarkt of mijn vervelende buurman, maar ik kan ook losgaan over een meer maatschappelijk issue. Ik heb een analytische blik, maar ben niet zo’n klassieke cabaretier die alles afzeikt wat in de krant staat. Hoewel ik dat soms hartstikke leuk vind, hoor.’

Ben je in het dagelijks leven net zo’n sfeermaker als op het podium?

Lachend: ‘Ik ben zeker een vreemde eend in de bijt, maar niet zo druk als op het podium. Dat entertainende deel van mezelf vergroot ik tijdens een voorstelling uit; ik maak er een persoonlijkheid van.’

Wat hoop je met je voorstellingen te bereiken?

‘Ik hoop dat mijn show hetzelfde effect heeft als een avondje de kroeg in duiken met vrienden wanneer je er doorheen zit. Iedereen maakt in grote lijnen dezelfde shit mee en probeert dat op een of andere manier met elkaar te delen – bijvoorbeeld door kunst of theater. Ik wil dat mijn publiek de zaal sterker en vrolijker verlaat, in elk geval voor even. Net zoals je na die paar biertjes denkt: goh, ik voel me toch beter.’

Drie jaar geleden won je de publieks- en juryprijs bij Cameretten. In hoeverre legt dat de lat hoog voor nieuwe shows?

‘Tijdens het maken van deze voorstelling heb ik best in de stress gezeten. Ik dacht:

o god, mensen komen terug omdat ze mijn optreden bij Cameretten tof vonden en denken nu waarschijnlijk: is dít wat ze heeft gemaakt? Wat een eendagsvlieg! Gelukkig zijn de reacties tot nu toe zeer lovend.’

Hoe ga je om met negatieve recensies?

‘Zeker in het begin bleven krenkende zinnen nog wekenlang door mijn hoofd dreunen. Elke keer als ik het podium op moest of als het even iets minder ging, hoorde ik ze weer. Daarom lees ik ze niet meer. Ook nu ik al best wat eelt op de ziel heb gekweekt, hakken nare woorden er nog flink in.’

Waar sta je over vijf jaar? Hardop dromen mag!

‘Ik hou van YouTube en Instagram, omdat je totale vrijheid hebt om er de raarste dingen op te plempen. Als ik straks kan leven van het maken van leuke video’s én voor uitverkochte zalen sta, ben ik gelukkig. Het is nu een kwestie van doorpakken en rechtop blijven staan.’

