Ariane: ‘Tijdens het sollicitatiegesprek zat hij al steeds naar mijn borsten te kijken’

Sinds Ariane als tweede verkoopster in de kledingboetiek van Ricardo is komen werken, is het dik aan tussen die twee. Ricardo verwent haar met uitjes en gratis kleding en zelfs onder openingstijden verdwijnen ze regelmatig in een kleedhokje. Eerste verkoopster Chris ergert zich en ze vraagt Ariane of ze zich een beetje kan inhouden. Ariane wil niets liever…

Chris: ‘Ik was zo gelukkig met deze baan. Mode is mijn passie en het klinkt misschien een beetje onbescheiden, maar ik heb er ook echt oog voor. Binnen een jaar heb ik een hele kring vaste klanten opgebouwd, vrouwen die speciaal naar onze boutique komen om zich door mij te laten adviseren. Ja, de zaak loopt goed.

Daarom heeft Ricardo, de eigenaar, een paar maanden geleden Ariane aangenomen. Leuk vrouwtje, dacht ik nog. Maar zodra ik haar met Ricardo zag, wist ik dat het mis was. Voor Ariane’s komst konden hij en ik prima door een deur. We gingen wel eens wat drinken na de koopavond. Voor de gezelligheid, hoor, meer niet. Ik heb een hele lieve vent thuis zitten.

Ariane zit daar blijkbaar anders in. Vanaf het begin loopt ze met Ricardo te flirten. Daar is ze zo veel mee bezig dat ze amper aan werken toekomt. Volgens mij heeft ze nog nooit een klant aangesproken en verder voert ze ook niet veel uit. Bovendien verpest het de sfeer als die twee steeds met elkaar lopen te flirten. Soms voel ik me zo buitengesloten. Laatst zag ik dat een klant ze zag zoenen in een kleedhokje. Dat kan toch niet.

Ik heb tegen Ariane gezegd dat ze ermee moet stoppen, dat ik zo niet met haar kan samenwerken. Maar zij ontkent glashard dat er iets tussen haar en Ricardo speelt. Als er al spanning is, is dat zijn schuld, niet de hare.’

Ariane: ‘Ricardo heeft me van de rand van de afgrond gesleept. Een maand later en ik had met mijn dochtertje van 4 op straat gestaan. Dankzij deze baan kan ik ons appartementje betalen en ik ben zelfs begonnen om mijn schulden af te lossen. Dat geeft zo’n rust!

Het is ook best fijn werk, kleding in de rekken hangen, opvouwen, opruimen. Volgens mij is Chris een hele aardige vrouw en tot voor kort dacht ik dat ze ook wel tevreden was over mij.

Er is een kleine complicatie genaamd Ricardo. Tijdens het sollicitatiegesprek zat hij al steeds naar mijn borsten te kijken in plaats van naar mijn gezicht, en hij maakte een paar opmerkingen waar ik echt geen raad mee wist. Maar het werk leek me leuk en zoals gezegd had ik ook eigenlijk geen keuze.

Chris weet nog niet de helft: dat Ricardo regelmatig een jurk uit het rek haalt en zegt: ‘Hier, trek eens aan. Laat deze oude man eens genieten’ of dat hij me heeft meegenomen naar een borrel van een leverancier en na afloop wilde zoenen. Toen ik zei dat ik dat niet wilde, dreigde hij ‘grappend’ dat hij me anders zou ontslaan.

Ik durf dit niet aan Chris te vertellen want ik ben bang dat ze het doorvertelt aan Ricardo. Die twee zijn al heel lang bevriend. Ik wil geen ruzie met haar. Ik wil dat Ricardo me met rust laat en dat Chris en ik vriendinnen worden. Maar ja, ik kan Ricardo niet voor het hoofd stoten.’

De mediator: ‘Hoe wil je dat dit afloopt Ariane? Er komt ooit een einde aan de situatie en dan kan het zo zijn dat niemand weet wat de waarheid is achter de voorvallen. Of het escaleert misschien veel erger dan je had gewild. Je zit in een moeilijk parket. Gezien wat we nu lezen van Chris lijkt het verstandig haar in te lichten over wat er gebeurt. Je kunt ook in de praktijk bij Ricardo je grens aangeven. Telkens als hij aan jou een impertinent voorstel doet geef je kort en bondig aan: ‘ho, stop. Dit wil ik niet.’ Je grens aangeven is lastig als je het niet bent gewend, maar vergroot uiteindelijk je zelfvertrouwen. Ricardo kan in eerste instantie verbaasd reageren, misschien zelfs boos. Probeer dan niet jezelf te verdedigen. Laat de bal bij hem liggen. Dan went hij aan je reactie. Als je Ricardo verder accepteert als je baas, alleen dan wel zonder seksuele intimidatie.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.