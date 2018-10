‘As if!’: Clueless krijgt eindelijk dat welverdiende vervolg

Voordat er Mean Girls, Easy A, Bring it on en Insatibale waren, was er Clueless. De highschool movie over een snobschool in Beverly Hills was de grote hit uit 1995. Nu, 23 jaar later, is Clueless uitgegroeid tot cultsymbool, laat de modewereld zich nog steeds inspireren door de kledingstijl van Cher en Dionne en – als klap op de fab vuurpijl – krijgt de film een vervolg.

Cher

De film Clueless draaide vooral om één persoon: Cher. Het blonde meisje uit een rijk gezin, dat haar hart heus op goede plek had, maar zich totaal niet bewust was van haar bevoorrechte positie. Met de beste bedoelingen wil Cher iedereen helpen, al wordt xe door haar mede snob-scholieren als bemoeial ervaren. White girl problems? Yes, die heeft Cher. Toch werd ze dankzij quotes als ‘I’m not prude, I’m just highly selective’ (in antwoord op haar maagd-zijn) omarmd door iedereen.

De film was geïnspireerd op het boek Emma van Jane Austen.

Cher 2.0

Nu gaat filmstudio Paramount een remake van de succesfilm maken. Een van de schrijvers schreef ook mee aan de film Girls Trip en een andere schrijver schreef mee aan de Netflix-serie Glow. Je raadt het al, dat belooft veel goeds.

De film uit de jaren 90 betekende de doorbraak voor een aantal sterspelers: Alicia Silverstone wordt vandaag de dag nog steeds geroemd om haar rol. Ook Paul Rudd, Jeremy Sisto en de in 2009 overleden Brittany Murphy vestigden hun naam hiermee.

Bron: Nu.nl | Beeld: Clueless