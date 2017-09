Atelier des Femmes: eenvoudig en modieus voor in het haar

Je ziet overal verschijnen: de bandeau’s van Atelier des Femmes. Kijk maar eens op straat of op Instagram, de bandeau’s zijn de musthave voor de zomer. Ook favoriet onder bloggers als Negin Mirsalehi of Laura Ponticorvo. Wij mochten de founder Floor Bos een paar vragen stellen over haar succesverhaal: Atelier des Femmes.

Wil jij ook zo’n leuke bandeau? Wij mogen 6 bandeau’s weggeven!

Zo Floor, wat zijn deze bandeau’s een succes! Hoe is het idee om Atelier des Femmes te beginnen tot stand gekomen?

Het is allemaal begonnen na dat ik een tijd in New York heb gewoond. Nadat ik daar de dames zag lopen in de mantelpakjes wist ik dat ik dit naar Nederland moest brengen. De vrouwelijke Suitsupply wilde ik in die tijd worden. In mijn studie aan het AMFI mocht ik een minor uitkiezen. Ik had wel iets van business vakken gehad, maar ik wilde meer leren. Ik ben een meisje van doen en koos ik voor de minor Ondernemerschap. Samen met drie anderen startte ik in 2013 Atelier des Femmes. Het pakje liep erg goed en na een half jaar met zijn vieren ben ik alleen verder gegaan. Ik vond het geweldig, de directe sales aan de dames. Ik maakte een afspraak met een kantoor en uiteindelijk ging ik langs tijdens mijn lunchpauzes. Ik vond het fantastisch om de dames (secretaresses) te helpen om er verzorgd en gekleed uit te zien. Nadat ik geslaagd was aan het AMFI wist ik meteen dat ik verder wilde met Atelier des Femmes, mijn kindje. Nadat ik voor een lange tijd langs de kantoren ging en de pakjes daar verkocht vond ik het tijd om mezelf in het diepe te gooien. Ik wilde de musthave van de zomer ontwerpen.

En waar sta je nu met AdF?

Nadat ik het product had gevonden ben ik in diezelfde week naar Fashionweek in Kopenhagen geweest, oftewel CIFF. Hier heb ik mijn inspiratie vandaan qua velour (zachte) stoffen. Ik wist meteen dat ik dit zo snel mogelijk moest gaan ontwikkelen. Ik ben zelf met een tas vol stoffen en draad naar het AMFI gegaan en vervolgens een uurtje achter de naaimachine gaan zitten. Die zelfde avond gingen we met vriendinnetjes gezellig eten. Waarop de vraag kwam, “Flo waar heb je dat ‘ding’ gekocht”. Vanaf dat moment wist ik het. Dit gaat de mode musthave worden.

Waarom kies je voor veel verschillende kleuren?

Ik kom zelf uit een grote familie en ik wilde voor iedereen een bandeau. Van het jongste kleinkind tot aan mijn oma en niet te vergeten ook voor al mijn vriendinnen. Ze betekenen veel voor mij. Ik voel me het meest gelukkig met al deze mensen om me heen. Daarom heeft iedere bandeau een naam. Ze zijn allemaal genoemd naar mensen waar ik van hou.

Wie wil jij aanspreken met AdF?

Het was de werkende vrouw. Hier verkocht ik het pakje aan. Deze specifieke doelgroep heb ik op dit moment even los gelaten. De bandeaus zijn echt voor iedereen. Van mijn kleine nichtje tot aan mijn oma en natuurlijk voor al mijn vriendinnen. Ook zijn er al een paar dames in de winkel geweest die een chemo hebben gehad. “Oooohhh wat staat dit gezellig op mijn kale koppie”, zeiden ze. Of als de dame een pruik op had, vertelde ze; “weet je hoe blij je mij hier mee maak. Nu hoef ik nooit meer bang te zijn dat me haar afwaait op het strand”. Toen ik dat hoorde moest ik echt even slikken.

Waar haal je inspiratie vandaan voor de collectie?

New York – Scandinavië en Parijs. Toevallig zit ik op dit moment vanuit Parijs in de Thalys terug naar Amsterdam. Eens in de zoveel tijd voel ik dat ik weg moet. Ik sta alweer te springen voor de winter. Mijn inspiratie voor de winter heb ik deze keer uit Parijs gehaald. Nog heel even wachten en dan gaan jullie de nieuwe items zien!

Hoe ziet Atelier des Femmes er over 5 jaar uit?

Atelier des Femmes is heel erg wat ik ben. Verder leef ik heel erg met de dag. Natuurlijk hoop ik Atelier des Femmes goed in de markt te zetten en er een positief gezond bedrijf van te maken. Ik vind het geweldig om mooie dingen te ontwerpen en om uiteindelijk iemand hier blij mee te maken is echt wat ik het liefste doe. In mijn dromen zie ik mijn items bij de Parisiennes of hoop ik op een dag de Vogue open te slaan en daar Atelier des Femmes in te zien. Veel meer plannen heb ik niet, ik volg erg mijn gevoel en hoop ik van Atelier des Femmes een succesvol en gezond bedrijf te maken en natuurlijk goed in de markt te zetten.

Benieuwd naar de bandeau’s? Neem een kijkje op de website.