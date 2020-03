Je biezen pakken, vliegen naar het buitenland en je intrek nemen bij een gezin waar je ‘slechts’ op de kinderen hoeft te passen. Wie droomde er vroeger niet van? In de serie Au Pairs van BNNVARA volgen we Lily, Leah, Gohar en Sharel op weg naar hun buitenlandse oppasavontuur. En spoiler: het is heus niet alleen maar rozengeur en manenschijn.

Lily, Leah, Gohar en Sharel vertrekken naar Los Angeles voor het avontuur van hun leven: ze gaan drie maanden aan het werk als au pair bij Amerikaanse gezinnen.

Torenhoge verwachtingen

Al in de eerste aflevering wordt duidelijk dat het de meiden heus niet alleen om het oppassen op kinderen gaat. Ach neen, de piepjonge meiden – oh god, hoe waren wij op die leeftijd – koesteren allemaal zo hun eigen dromen en verlangens. Zo wil enthousiaste Lily in haar vrije tijd danslessen volgen (in de hoop ooit samen met Beyoncé op het podium te staan), wil diva Sharel doorbreken als model en wil de lieve Leah zich aansluiten bij een roller derby team. En journalist in de dop Gohar? Die heeft niet echt nagedacht over ambities en wil vooral genieten van het leven. Het is voor het eerst dat de vier meiden helemaal alleen zo ver weg zijn van huis. En dat met torenhoge verwachtingen. Kortom: dit kan heel goed of heel slecht aflopen.

de Au Pairs

Gelijk is duidelijk dat de enthousiaste Lily met haar open houding helemaal op haar plekje is. Zij mag inwonen bij een gastgezin dat nogal fan is van de vrije geest. Vaders handelt in cannabis en cannabis-merchandise, moeders is burgermeester van een kamp op Burning Man. Het gezin telt twee wilde jongetjes, waarmee Lily zich prima lijkt te amuseren.

Ook Gohar komt met haar enthousiasme een heel eind, al wordt dat na een tijdje flink getemperd door het ongeorganiseerde huishouden waarin ze terechtkomt. Rust, reinheid en regelmaat ontbreken volledig en het huis van familie Chaos lijkt meer op een grote wasmand. En leuk om te zien is dat Gohar hier een belangrijke les leert: in hoeverre moet ze meegaan in deze chaos en in hoeverre moet ze grenzen stellen voor zichzelf?

Dan komen we bij Leah. Wij hartje Leah. Aan bijna alles merk je dat Leah het moeilijk heeft gehad in Nederland en nu naar Los Angeles vertrekt om voor zichzelf te kiezen. Ook daarin komt ze zichzelf tegen, want vriendlief zit in het thuisfront wanhopig op haar te wachten. Dat geeft zowel Leah als de kijker stof tot nadenken: voor wie is ze hier nou eigenlijk? En Leah heeft het getroffen met de cliché der cliché’s: haar gastgezin bestaat uit een alleenstaande veganistische yoga-moeder die de afwas doet met gedestilleerd water.



En dan is er nog diva Sharel, de moeilijkste van het stel. Sharel steekt liever niet de handen uit de mouwen, wil niet met je over straat als je in trainingspak loopt en heeft over alles een kritische mening. Ja Sharel maakt het zichzelf vooral heel moeilijk. Al heeft ze ook dikke pech: haar eerste gezin bestaan uit een vader, moeder en dochter met een erg hoog Amerikaans, conventioneel fake-gehalte. Denk aan een moeder die continu haar kleine meisje de hemel in prijst en het liefst beroemd wil worden. We kunnen alvast verklappen dat dit sowieso niet gaat komen.

Door merg en been

Au Pairs lijkt op Ik Vertrek, omdat je de – soms naïeve – meisjes volgt naar het buitenland en doet ook denken aan Een Huis Vol, omdat de gastgezinnen vaak rommelig en chaotisch zijn. Ook komen er vlagen van Teen Mom voorbij: de opvoeding van jonge kinderen is niet te onderschatten. En soms gaan de beelden regelrecht door merg en been: hebben we onszelf het allemaal niet eens zo moeilijk gemaakt als Sharel..?

De eerste drie afleveringen van Au Pairs kun je kijken via NPOstart. Iedere dinsdagavond om 21:30 uur is er een nieuwe aflevering te zien.